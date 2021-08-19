Covid 19 aşısı olmayan öğretmenlere yasaklar uygulanacak mı? Aşı olmayan öğretmen ve personellere kısıtlama geldi mi?

AŞISIZI ÖĞRETMEN VE PERSONELLERE KISITLAMA GELDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz."

"Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."



