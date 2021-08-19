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    Covid 19 aşısı olmayan öğretmenlere yasaklar uygulanacak mı? Aşı olmayan öğretmen ve personellere kısıtlama geldi mi?

    Aşı olmayan öğretmen ve personellere kısıtlama geldi mi? Covid 19 aşısı olmayan öğretmenlere yasaklar uygulanacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bugün Cumhurbaşkanlığı liderliğinde 19 Ağustos Kabine Toplantısı gerçekleşti ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararlarla ilgili hangi önemli açıklamalarda bulundu? Ana konulardan biri artan koronavirüs vakaları ve aşısızlara herhangi bir kısıtlama yapılıp yapılmayacağı oldu. Son dakika habere göre

    takvim.com.tr
    Aşı olmayan öğretmen ve personellere kısıtlama geldi mi? Covid 19 aşısı olmayan öğretmenlere yasaklar uygulanacak mı?

    Aşı olmayan öğretmen ve personellere kısıtlama geldi mi? Covid 19 aşısı olmayan öğretmenlere yasaklar uygulanacak mı? Sorularının yanıtları gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün 19 Ağustos Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bir araya geldi, sona erdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan halka seslenerek yeni aldıkları kararları duyurdu. Koronavirüs vakalarının artması ve aşılama hızının yavaşlamasıyla birlikte hangi kararların alınacağı merak konusu oldu. Son dakika açıklamalara göre aşısız öğretmenlere yasak geldi mi?

    AŞISIZI ÖĞRETMEN VE PERSONELLERE KISITLAMA GELDİ Mİ?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz."

    "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."

    PCR TESTİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

    PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir.

        Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir. PCR testine moleküler tanı testi de denebilmektedir. Test, vücutta virüsün varlığını, ayrıca vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir.

        PCR testinin adı son dönemlerde Covid 19 yani koronavirüsün taranması için duyuldu. Ancak bu test sadece koronavirüste değil, vücuttaki pek çok virüs, parazit, mikrop ya da bakterinin tespitinde, genetik sorunlarda, babalık testlerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
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