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    • 20.08.2021 15:05
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    SON DAKİKA! AFAD acı haberi duyurdu! Sel felaketinde ölü sayısı bir kez daha yükseldi

    Son dakika haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 81'e yükseldiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Kastamonu'da 70, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

    AFAD acı haberi duyurdu! Sel felaketinde ölü sayısı yükseldi
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    Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda 11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınları meydana geldi.

    Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop'un Ayancık ilçeleri selden etkilendi.

    Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlandı.

    Yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e (70 Kastamonu, 10 Sinop, 1 Bartın) yükseldi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! AFAD acı haberi duyurdu! Sel felaketinde ölü sayısı bir kez daha yükseldi
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