



Tepki üzerine olay yerine gelen Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara geldi. Kara, konunun takipçisi olacağını belirterek, "Kentsel dönüşüm anlaşmasının tarafı değiliz biz. Biz sizi dinledik yapılacak bir şey var mıdır ve sizin isteğiniz ne şekilde karşılanabilir? Park ihtiyacı eskisi ve yenisi olarak karşılanmakta mıdır? Bunları biz bir değerlendirelim" dedi.









