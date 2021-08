Başkan Erdoğan'dan cuma çıkışı önemli açıklamalar

BAY KEMAL SIFATIYLA YALANCI BAY KEMAL'DİR

"Ondan hiç şüpheniz olmasın yani aynen Bay Kemal sıfatıyla yalancı Kemal'dir. Akşam bir başka, sabah bir başka. Ben hiçbir zaman onun dürüstlüğünü zaten yaşamadım. Yani her olayda, her hadisede yalanlarıyla temayüz etmiş olan bir zattır. Aynen bu olayda da yine işte Amerikan Büyükelçiliği yalanlamıştır. Amerika yalanlamıştır ama bunlar yine hala bunun üzerinden yürümeye devam ediyorlar. Bu sadece orada değil arkadaşlar. Bunları siz medya mensupları olarak görüyorsunuz. Yani Karadeniz'deki sel afetinde, öbür tarafta Antalya, Muğla bütün bu bölgelerdeki yangın afetlerinde, aynı şekilde yine son dönemde yani Bartın, Kastamonu, Sinop bu bölgelerdeki sel afetlerinde yaptıkları her şey yalan.