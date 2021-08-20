Başkan Erdoğan'dan cuma çıkışı önemli açıklamalar

Erdoğan, yapımına devam edilen önleyici duvarların hepsinin ülkeyi bu tür düzensiz göçleri engellemek için olduğunu vurgulayarak, Suriye'den de Türkiye'ye yaklaşık 4 milyon kişiyle ciddi bir göç olduğunu kaydetti.

Bunların hepsinin göç politikasının nerelere ulaştığını ortaya koyması bakımından isabetli olduğunu dile getiren Erdoğan, "Biz ana muhalefetin ve diğerlerinin söylediği gibi de kapılarımızı kesinlikle bize topraklarından kaçkın durumunda olan veya kaçan ülkemize sığınmakta olan insanlara biz kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık ve geri gönderilmesi gerekenleri de geri gönderme merkezlerinde kontrole almak suretiyle ülkelerine geri gönderdik." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabileceklerini, buna kapalı olmadıklarını belirterek, "Ortada bir vaka var, bir gerçek var. Bu konuyla ilgili de kapı çalındığında kapımızı açar, görüşmelerimizi de yaparız." dedi.

Başkan Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, "Yeni dönemde Türkiye'nin Afganistan'da nasıl bir rolü olacak?" sorusu üzerine, şu anda gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Gelişmeleri tabii takip ederken, Afganistan politikalarını yakından bildikleri ülkelerle de müzakere halinde olduklarını ifade eden Erdoğan, "Başta tabii Dışişleri Bakanlığımızın bu ülkelerle olan görüşmeleri, yarın örneğin NATO'nun böyle bir toplantısı var ve Dışişleri Bakanlığımızın orada görüşmeleri olacak. Aynı şekilde tabii Taliban'la görüşmeler noktasında da hatta şahsıma bu konu sorulduğunda yine söyledim. Biz gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz, buna kapalı değiliz. Ortada bir vaka var, bir gerçek var. Bu konuyla ilgili de kapı çalındığında kapımızı açar, görüşmelerimizi de yaparız. Afganistan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir ve biz onlara kapıyı kapatacak halde değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Türkiye'deki birçok girişimci ve yatırımcının Afganistan'da yatırım yaptığını, bu süreçte onları Kabil Askeri Havalimanı'ndan İslamabad'a, oradan da ülkeye getirdikleri, getirmeye de devam edeceklerini belirtti.

"BÜTÜN BU FELAKETLERDE DAYANIŞMA YOK, YALAN VAR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçiliğinin Türkiye ile Afgan mülteciler konusunda anlaşma yapıldığı iddialarına tepkisi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki söylemleri üzerine, sosyal medyadan "Yalancı Kemal" kampanyasının yürütülmesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, şöyle konuştu: