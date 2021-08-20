Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Afganistan’ı görüşecek

Uluslararası haber ajanslarının "son dakika" ibaresiyle servis ettiği gelişmede Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Afganistan'da yaşanan son gelişmeleri ele alacağı kaydedildi.
Erdoğan, Miçotakis ile Afganistan'ı görüşecek
"TÜRKİYE ELBETTE YOL GEÇEN HANI DEĞİLDİR"
Dün Kabine Toplantısı sonrası konuşan Başkan Erdoğan, düzensiz göçmenlerin Türkiye'de yol açtığı huzursuzluğun farkında olduklarını belirtti.
Dünyada bu kadar sığınmacıyı barındırıp, bu kadar az asayiş sorunuyla karşılaşan bir başka ülke olmadığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:
"Münferit birtakım hadiselerin medya ve sosyal medya vasıtasıyla farklı boyutlarda takdim edilmesini iyi niyetli bulmuyoruz. Muhalefetin bu konudaki nefret söylemlerini de tehlikeli ve art niyetli olarak değerlendiriyoruz. Türkiye elbette yol geçen hanı değildir. Bu ülkenin kanunlarına, kurallarına, düzenine uymayanların kaos çıkartacak tavırlar sergilemesine asla izin vermeyiz. Zaten bu tür davranışlar içine girenler yakalanarak derhal sınır dışı edilmektedir. Ülkemizde hukuk herkes içindir. Misafirlerimiz de bunun dışında değildir. Ancak sığınmacıları ve düzensiz göçmenleri kendi kirli gündemlerine meze etmek isteyenlere de göz yummayız. Hele hele kamu güvenliğini tehdit edecek şekilde bu insanların hayatlarına kast edenleri, yağmaya yeltenenleri asla affetmeyiz."
Erdoğan, alınan sınır tedbirleri ve düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesini sağlayacak mekanizmaların güçlendirilmesi sayesinde bu sıkıntıların yakında büyük ölçüde çözüleceğini vurguladı.
"Tabii şu gerçeği de Avrupalı dostlarımıza hatırlatmamız gerekiyor." ifadesini kullanan Erdoğan, milyonlarca insanın cazibe merkezi haline gelen Avrupa'nın sırf kendi vatandaşlarının güvenliğini ve refahını korumak için sınırlarını sert bir şekilde kapatarak bu sorunun dışında kalamayacağını belirtti.