Yerli 5. nesil savaş uçağının hangardan çıkışına çok az kaldı! F-35'ten çok üstün

Roketsan fuara her biri Türk mühendislerin imzasını taşıyan yeni ürünleriyle katılıyor. Şirketin Kaplan olarak bilinen ve Azerbaycan Ermenistan savaşında aktif olarak kullanılan roketatarı ise fuarda en görkemli konuma sahip. Savaşlarda aktif olarak kullanılan ve sadece 5 dakikada mevzi alabilen mobil roket atar 70 kilometreye kadar nokta atışı yapabiliyor.

YANGIN SÖNDÜRME DRONE'U

Türk firması DASAL tarafından geliştirilen ALBATROS İHA, üzerine eklenen faydalı yüklerle yangın söndürme görevi yürütebilecek. IDEF 2021'de sergilenen ALBATROS İnsansız Hava Aracı (İHA), yeni geliştirilen versiyonu ile yangınla mücadele görevinde de kullanılabilecek. ALBATROS, yangınlara müdahale için 1.3 kilogramlık yangın topları ve 300 gramlık söndürücü füzeler atabiliyor.