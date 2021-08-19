Yerli 5. nesil savaş uçağının hangardan çıkışına çok az kaldı! F-35'ten çok üstün

Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF'21) ikinci gününde, savunma sanayisi devlerinin işbirliklerine sahne oldu. Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin ilk kez görücüye çıktığı fuar 20 Ağustos'a kadar Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda 53 ülkeden 536'sı yerli, 700'ü yabancı olmak üzere toplam bin 236 firma, 38 bin metrekarelik alanda ürün ve hizmetlerini sergiliyor. İşte Türkiye'nin savunma sanayii ataklarına ve milli savaş uçağına dair önemli bilgiler...
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil milli savunma sanayi hamlelerimiz ve üretim sürecindeki milli ürünlerimizle ilgili olarak çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Atak-2, F-35, Milli jetimiz ve İHA'larla ilgili çok kritik açıklamalar...
MİLLİ SAVAŞ UÇAĞIMIZIN HANGARDAN ÇIKIŞI İÇİN PLANLANAN TARİH
Sabah'ın aktardığına göre, fuarda görücüye çıkan projelerden birisi de TUSAŞ'ın 2023'te hangardan çıkarmayı planladığı Milli Muharip Uçağı (MMU)… Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek savaş uçağının üretilmesi amacıyla Milli Muharip Uçak (MMU) Geliştirilmesi Projesi başlatılmıştı. 5. nesil savaş uçağı yapıldığında Türkiye, teknolojide bir üst lige çıkmış olacak. Dünyada ABD, Rusya, Çin gibi ülkeler 5'inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip. Türkiye'nin milli bekâ projesi sayılan muharebe uçağı, F35'in üzerinde özelliklere sahip olacak. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Milli Muharip Uçağımız 2023 yılında hangardan çıkıyor olacak. Türkiye bu konuda da zoru başaracak" dedi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de, 18 Mart 2023'te HÜRJET ve ATAK- 2'nin uçacağını, Milli Muharip Uçağı'nın ise hangardan çıkacağını bildirdi.