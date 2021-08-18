Türkiye'ye gelen aileler yaşadıklarını anlattı: Taliban kızlarımızı kaçırıyor, karşı geleni öldürüyor

"RÖPORTAJ İÇİN BAŞÖRTÜSÜ TAKTIM, TELEVİZYONDA BAŞÖRTÜSÜZ GÖRÜRSE BİZİ ÖLDÜRÜR"

Pervin Azizi, "Biz kaçak geldik. 4 senedir burada yaşıyoruz. Türkiye'de hayat çok zor geçiyor, teyzem kocasını bırakıp geldi. Kadınlara çalışma izni yok. Kadınlara hak yok. Teyzem de kadın hakları için kaçtı. Taliban kapılara gelip kadınları 13-18 yaşındakı kızları alıp tecavüz ediyor. Gelmeyen kızları veya ailesini öldürüyor. Biz şu an bu röportaj için başörtüsü taktık, eğer olur da deport edilirsek, Taliban bizi televizyonda baş örtüsüz görürse bizi öldürür" şeklinde konuştu.