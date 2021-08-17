SON DAKİKA! Türkiye Afganistan'dan 42 kişiyi daha tahliye ediyor! "Afganistan'ın iki numarası Sarwar Danish Türkiye'ye geliyor" iddiası

Afgan gazeteci Bilal Sarwary'nin iddiasına göre Danish, İstanbul'a giden bir uçakla Kabil'den ayrıldı. İddiaya göre İstanbul uçağındaki birkaç yolcu bana doğruladı.

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