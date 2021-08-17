SON DAKİKA! Türkiye Afganistan'dan 42 kişiyi daha tahliye ediyor! "Afganistan'ın iki numarası Sarwar Danish Türkiye'ye geliyor" iddiası

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı.
Kabil'den tahliye olmak isteyen 42 kişi daha uçakla Türkiye'ye getiriliyor.
Türkiye'ye dönmek isteyen 324 kişi, dün akşam saatlerinde Türk Hava Yolları (THY)'nın "TK 707" sefer sayılı uçağı ile İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı.
AFGANİSTAN'IN 2 NUMARALI İSMİ TÜRKİYE'YE GELİYOR İDDİASI
Kontrolün Taliban'a geçmesinin ardından ülke yönetiminde bulunanlar tek tek Afganistan'dan ayrılıyor. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiği iddiaları sonrası Tacikistan'dan yalanmala gelirken; Afganistan'ın eski ikinci Başkan Yardımcısı Sarwar Danish'in THY'nin tahliye uçağı ile Türkiye'ye gelmek için yola çıktığı iddia edildi.
Kabil'den yeni tahliye operasyonu! Uçakta o isim de mi var?