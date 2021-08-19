Hukuksuz şekilde camiyi yıkmak isteyen CHP'li İBB'ye mahkeme dur dedi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çatalca'da bir vakıf tarafından yapılan ve halen inşaat halinde olan cami, için mahkeme kararı çıkmadan yıkım ekibi gönderdi.
Edinilen bilgiye göre; bir vakıf tarafından Çatalca Gökçe Ali Caddesi'nde bir vakıf tarafından yaptırılan cami inşaatı, bölgede bulunan Çatalca Aziz Nesin Vakfı Öğrenci Yurdu tarafından kaçak yapıldığı iddiasıyla İBB'ye şikayet edildi.
Şikayet üzerine CHP'li Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yıkım kararı aldı. Yıkım için gelen ekiplerin elinde herhangi bir belge olmadığı için yıkıma izin vermeyen vakıf üyeleri mahkemeye başvurdu. Mahkeme kararını beklemeden gelen ekipler ve vakıf üyeleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve İBB'ye bağlı zabıta ekipleri sevk edildi. Uzun süre bekleyen ekipler, mahkemeden yıkım kararının durdurulması yönünde karar çıkması üzerine geri dönmek zorunda kaldı.
"ŞİMŞEK HIZIYLA GELDİLER AMA ŞİMŞEK HIZIYLA DÖNMEK ZORUNDA KALDILAR"
Cami inşaatını yapan vakfın başkanı Murat Perçin "Ramazan ayında burada teravih namazı kılıyorduk. Yan tarafımızda bulunan vatandaşlar sesimizden rahatsız olduklarını söyleyince, biz de kimseye rahatsızlık vermemek hem de burada bulunan kır bahçesine gelen müşterilerin de ibadetlerini yerine getirebilmeleri için eski bir yapıyı yıkarak daha kullanışlı bir cami yapmak istedik.