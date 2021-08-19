Hukuksuz şekilde camiyi yıkmak isteyen CHP'li İBB'ye mahkeme dur dedi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çatalca'da bir vakıf tarafından yapılan ve halen inşaat halinde olan cami, için mahkeme kararı çıkmadan yıkım ekibi gönderdi.

Edinilen bilgiye göre; bir vakıf tarafından Çatalca Gökçe Ali Caddesi'nde bir vakıf tarafından yaptırılan cami inşaatı, bölgede bulunan Çatalca Aziz Nesin Vakfı Öğrenci Yurdu tarafından kaçak yapıldığı iddiasıyla İBB'ye şikayet edildi.