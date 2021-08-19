Son dakika: 19 Ağustos Kabine Toplantısı kararları! Aşı olmayanlara yasak var mı? Yeni kısıtlamalar olacak mı?

19 Ağustos Kabine Toplantısı kararları milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün saat 13.50'de toplandı. Milyonların beklediği toplantıda Türkiye'nin son günlerde yaşadığı yangın ve sel felaketleri de gündemde yer aldı. Kritik kabine kararlarını toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklıyor. Peki, 19 Ağustos Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Aşı olmayanlara yasak var mı? Yeni kısıtlamalar olacak mı? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Aşı olmayanlara yasak geldi mi? İşte son gelişmeler
19 AĞUSTOS KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?
Başkan Erdoğan şunları söyledi:
"6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."
İşte son dakika gelişmeleri;
Yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği de toplantıda netlik kazanacak. Türkiye'nin son günlerde yaşadığı yangın ve sel felaketleri de masada olacak. Kritik kabine kararlarını toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklayacak.
Kritik toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.2 Ağustos ve 16 Ağustos'ta yapılması planlanan Kabine toplantısı Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları ve Batı Karadeniz'i vuran sel felaketi nedeniyle ertelenmişti.
Çarşamba akşamı bir televizyon programına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine'nin bugün toplanacağını açıkladı. Saat 13.30'da başlayacağı açıklanan toplantıdan önemli kararların çıkması bekleniyor.
ANA GÜNDEM MADDESİ KORONAVİRÜSLE MÜCADELE
Kabinenin ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak toplantıda yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağına karar verilmesi bekleniyor.