19 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı son dakika koronavirüs tablosu/vaka sayısı!

19 Ağustos vaka sayısı milyonlarca vatandaş tarafından akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte yoğun olarak araştırılıyor. Dün 295 bin 206 testte 19 bin 944 vaka tespit edildi. 168 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 537 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Sağlık Bakanlığının açıkladığı 7-13 Ağustos'u kapsayan verilere göre, 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı 48 ilde artarken 33 ilde azaldı. Peki, 19 Ağustos vaka sayısı kaç oldu? Bugün Sağlık Bakanlığı son dakika koronavirüs tablosu vaka sayısı kaç oldu? İşte vakalarda son durum...
19 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VAKA SAYISI
Koronavirüs vaka sayısı henüz açıklanmadı. Günün vaka ve vefat sayıları ilerleyen dakikalarda Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
İşte haftalık vaka sayıları ve illerde son durum;
18 AĞUSTOS KORONA TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 295 bin 206 testte 19 bin 944 vaka tespit edildi. 168 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 537 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 295 bin 206 testte 19 bin 944 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 168 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 537 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 72,54, 2'nci doz ortalaması yüzde 54,98 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 45 milyon 25 bin 676, 2'nci dozda 34 milyon 128 bin 107 ve 3'üncü dozda 7 milyon 195 bin 181 olmak üzere toplam 86 milyon 413 bin 772 aşı uygulandı.
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bayburt, Iğdır, Bingöl, Batman, Diyarbakır, Gümüşhane, Muş, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.
48 İLDE ARTTI, 33 İLDE AZALDI
Sağlık Bakanlığının açıkladığı 7-13 Ağustos'u kapsayan verilere göre, 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı 48 ilde artarken 33 ilde azaldı. Buna göre, son iki haftada 100 bin kişideki vaka sayısının 596,55 azaldığı Siirt, geçen hafta ve bu hafta ülke genelinde en çok düşüş yaşanan il oldu.
Böylece, Siirt 19-25 Haziran'dan sonra ilk kez, 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü il olmaktan çıkarak listede beşinci sıraya geriledi. Vakaların son bir haftada 100 bin kişide 99,69 yükseldiği Batman, en çok vaka artışının yaşandığı şehir oldu.
Geçen hafta en çok vakanın görüldüğü iller içinde dördüncü olan Batman, artışın ardından bu hafta listenin ilk sırasında yer aldı. Öte yandan, her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azalırken, Ankara'da yükseldi.