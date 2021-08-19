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    • 19.08.2021 19:37
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    19 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı son dakika koronavirüs tablosu/vaka sayısı!

    19 Ağustos koronavirüs vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Dün yapılan açıklamaya göre, 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi yaşamını yitirdi. Ülke genelinde 48 ilde vakalar yükseliş gösterirken bunlardan 14'ündeki artış 50-100 aralığında gerçekleşti. Peki, 19 Ağustos koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Bugün Sağlık Bakanlığı son dakika koronavirüs tablosu vaka sayısı kaç oldu? İşte son 24 saatte yaşanan gelişmeler...

    19 Ağustos koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

    19 Ağustos vaka sayısı milyonlarca vatandaş tarafından akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte yoğun olarak araştırılıyor. Dün 295 bin 206 testte 19 bin 944 vaka tespit edildi. 168 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 537 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Sağlık Bakanlığının açıkladığı 7-13 Ağustos'u kapsayan verilere göre, 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı 48 ilde artarken 33 ilde azaldı. Peki, 19 Ağustos vaka sayısı kaç oldu? Bugün Sağlık Bakanlığı son dakika koronavirüs tablosu vaka sayısı kaç oldu? İşte vakalarda son durum...

    19 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

    Koronavirüs vaka sayısı henüz açıklanmadı. Günün vaka ve vefat sayıları ilerleyen dakikalarda Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    İşte haftalık vaka sayıları ve illerde son durum;

    18 AĞUSTOS KORONA TABLOSU

    Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 295 bin 206 testte 19 bin 944 vaka tespit edildi. 168 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 537 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

    Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 295 bin 206 testte 19 bin 944 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 168 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 537 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

    En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 72,54, 2'nci doz ortalaması yüzde 54,98 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 45 milyon 25 bin 676, 2'nci dozda 34 milyon 128 bin 107 ve 3'üncü dozda 7 milyon 195 bin 181 olmak üzere toplam 86 milyon 413 bin 772 aşı uygulandı.

    En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bayburt, Iğdır, Bingöl, Batman, Diyarbakır, Gümüşhane, Muş, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

    48 İLDE ARTTI, 33 İLDE AZALDI

    Sağlık Bakanlığının açıkladığı 7-13 Ağustos'u kapsayan verilere göre, 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı 48 ilde artarken 33 ilde azaldı. Buna göre, son iki haftada 100 bin kişideki vaka sayısının 596,55 azaldığı Siirt, geçen hafta ve bu hafta ülke genelinde en çok düşüş yaşanan il oldu.

    Böylece, Siirt 19-25 Haziran'dan sonra ilk kez, 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü il olmaktan çıkarak listede beşinci sıraya geriledi. Vakaların son bir haftada 100 bin kişide 99,69 yükseldiği Batman, en çok vaka artışının yaşandığı şehir oldu.

    Geçen hafta en çok vakanın görüldüğü iller içinde dördüncü olan Batman, artışın ardından bu hafta listenin ilk sırasında yer aldı. Öte yandan, her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azalırken, Ankara'da yükseldi.

        14 İLDE VAKA SAYISI 50-100 ARALIĞINDA ARTTI

        Ülke genelinde 48 ilde vakalar yükseliş gösterirken bunlardan 14'ündeki artış 50-100 aralığında gerçekleşti. Her 100 bin kişide vaka sayısının en çok arttığı 5 il Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan olarak sıralandı.

        Vakalar Batman'da 99,69, Bayburt'ta 92,12, Aksaray'da 86,01, Gümüşhane 79,54 ve Ardahan'da 72,44 arttı.

        Bu illerin ardından vaka sayısı 50-100 aralığında artan iller, "Rize (72,29), Elazığ (68,36), Karaman (66,52), Şanlıurfa (62,59), Eskişehir (59,19), Afyonkarahisar (58), Mersin (57,83), Konya (52,2), Isparta (50,97)." oldu.

        VAKA SAYISININ 1-50 ARALIĞINDA ARTTIĞI İLLER

        Ülke genelinde 34 ilde 100 bin nüfustaki Kovid-19 vakaları 1-50 aralığında arttı. Bu iller şöyle sıralandı:

        "Kahramanmaraş (46,5), Manisa (39,42), Adana (36,42), Nevşehir (35,87), Kayseri (35,37), Mardin (35,19), Sivas (32,05), Adıyaman (31,64), Malatya (29,02), Muş (28,95), Sakarya (28,63), Karabük (28,21), Bilecik (27,26), Erzincan (22,57), Gaziantep (20,63), Denizli (19,93), Kütahya (18,61), Artvin (17,83), Amasya (17,77), Uşak (17,08), Bursa (15,67), Ankara (14,97), Osmaniye (14,07), Ağrı (8,65), Niğde (8,38), Giresun (7,96), Çorum (7,52), Kilis (6,73), Erzurum (5,49), Kars (4,67), Kırıkkale (3,18), Kastamonu (3,01), Yozgat (2,7), Trabzon (2,55)."

        İLLERİN VAKA AZALIŞLARI

        Siirt'te, vaka sayısı, her 100 bin kişide 400'ün üstünde, Diyarbakır ve Edirne'de ise 100'ün üstünde azaldı. Vaka sayısının en çok düştüğü 10 il sırasıyla Siirt (431,01), Diyarbakır (158,74), Edirne (117,45), Hakkari (91,06), Bitlis (83,07), Van (79,42), Tunceli (72,99), Bingöl (71,83), Ordu (66,1), Kırklareli (63,65) oldu.

            VAKA SAYISI HER 100 BİN KİŞİDE 50'NİN ALTINDA AZALAN İLLER

            Vaka sayısı her 100 bin kişide 50'nin altında azalan 23 il ise şöyle sıralandı:

            "Sinop (41,9), Aydın (30,21), Iğdır (27,43), Zonguldak (26,38), Tokat (24,15), Bartın (23,94), Çanakkale (21,61), İzmir (16,04), Kocaeli (13,05), Antalya (12,32), Çankırı (12,29), Muğla (11,8), Yalova (11,34), Balıkesir (10,18), Düzce (9,82), Bolu (9,27), Tekirdağ (9,14), Samsun (5,83), Hatay (3,69), Şırnak (2,66), Burdur (1,75), Kırşehir (0,82), İstanbul (0,25)."

            Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azaldı, Ankara'da arttı
            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından il bazında 7-13 Ağustos'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.
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            Haberler Güncel 19 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı son dakika koronavirüs tablosu/vaka sayısı!
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