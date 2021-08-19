Milli Piyango 19 Ağustos çekiliş sonuçları! MPİ Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanır?

Milli Piyango 19 Ağustos sonuçları! MPİ Milli Piyango çekiliş sonuçları 19 Ağustos günü de merakla bekleniyor. Sonuçların saat kaçta açıklanacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango çekiliş sonuçları hakkında sorgulama yapıyor. Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'uncu günlerinde yapılıyor. Aynı zamanda özel günlerde de çekilişler yapılıyor. İşte; 19 Ağustos Milli Piyango sonuçları!