Son dakika! FETÖ'cü eski Danıştay Üyesi Hasan Hüseyin Y. saklandığı ininde yakalandı

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ve yöneticisi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan firari eski Danıştay üyesi Hasan Hüseyin Y, Ankara'da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlaması ile hakkında yakalama kararı bulunan firari FETÖ mensubunun yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinden kurulan özel ekip harekete geçti.

Zanlının Etimesgut ilçesinde kayıtsız bir adreste saklandığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Polisi görünce kaçmaya çalışan firari eski Danıştay üyesi Hasan Hüseyin Y, kısa kovalamacanın ardından yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.