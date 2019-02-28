Postmodern darbenin bugün 22.yılı. O gün yaşanan yaralar hala taze. 28 Şubat tarihe postmodern darbe olarak geçti. 28 Şubat 1997 tarihinde yaşananlar ise bugün tekrar araştırılmaya başlandı. Peki 28 Şubat darbesinde neler oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Bugün 28 Şubat Postmodern darbenin 22.yılı. 24 Kasım 2007'de düzenlenen Öğretmenler Günü temalı kompozisyon yarışmasında "Bir Öğretmen Olmalı" başlıklı yazısıyla birinciliği kazanan Kozan İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Tevhide Kütük ödülünü almak için kürsüye çıktı. Ama başörtülü olunca, Kaymakam ve Komutan Tevhide Kütük'ü indirdi ve Tevhide ağlayarak salonu terk etti. O dönemde genç kıza en büyük destek Başkan Erdoğan'dan geldi. Başkan Erdoğan o dönem Tevhide'yi arayıp ''Üzülme, başörtüsü sorununu bitireceğim'' dedi ve bitirdi.

Türk siyaset tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu bildirisinin üzerinden tam 22 yıl geçti. 28 Şubat zulmünün toplumda açtığı yaralar hâlâ taze. Mağdurlar "Başkan Erdoğan ile kazanımlar elde edildi. 28 Şubat zihniyeti farklı kimlikle pusuda. Eline fırsat geçtiğinde kazanımları ortadan kaldırma hevesinde olanlar var. Davaya sahip çıkılmalı" dedi.

28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden tamı tamına 22 yıl geçti. Dönemin gazeteleri postmodern darbeyi nasıl gördü? İşte yaşanılan o karanlık dönemde gazete manşetleri...