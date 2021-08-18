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    • 18.08.2021 15:21
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    Karagümrük Çetesi’ne operasyonda 21 tutuklama! "Nuriş Kardeşler" liderinin firari ağabeyi yakalandı

    İstanbul Organize Polisleri, kamu oyunda “Nuriş Kardeşler” ile “Karagümrük Çetesi” isimleriyle bilinen suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 21’i tutuklandı. Yakalananlar arasında 'Nuriş Kardeşler' liderinin firari ağabeyi de bulunuyor. Firari şüpheli adliyeye sevk edildi. Haberin detayları...

    Nuriş Kardeşler liderinin firari ağabeyi yakalandı

    İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih, Bakırköy ve Küçükçekmece başta olmak üzere farklı ilçelerde faaliyet yürüten ve kamu oyunda "Nuriş Kardeşler" ile "Karagümrük Çetesi" isimleriyle bilinen suç örgütüne operasyon düzenledi.

    Liderliğini halen Batman Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan N.E.'nin yaptığı suç örgütüne düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgüt lideri N.E.'nin ağabeyi N.E. de yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

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    Haberler Güncel Karagümrük Çetesi’ne operasyonda 21 tutuklama! "Nuriş Kardeşler" liderinin firari ağabeyi yakalandı
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