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    • 18.06.2021 17:50
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    Son dakika: ’da adliyeye sevkedilen Çetesi'nden (Nuriş Kardeşler) 19'u tutuklandı

    Son dakika haberine göre ’da, “” ya da “ çetesi “ olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cezaevinde tutuklu olan elebaşı 'in kardeşi Soner E., kız kardeşi N.E. ve oğlu A.E.’nin de son operasyonda gözaltına alındığı iddia edilmişti. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen 20 kişiden 19'u tutuklandı.

    Nurişler böyle paketlendi

    'da, "Nurişler" ya da "Karagümrük çetesi " olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 20 şüphelinin 19'u tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; geçtiğimiz hafta kamuoyunda "Nurişler" ya da "Karagümrük Çetesi" olarak adlandırılan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirmiş, 27 şüphelinin yakalanması için 53 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 20 kişi yakalanmıştı.

    Karagümrük Çetesi'ne operasyon polis kamerasında




    Cezaevinde tutuklu olan elebaşı 'in kardeşi Soner E., kız kardeşi N.E. ve oğlu A.E.'nin de son operasyonda gözaltına alındığı iddia edilmişti.

    Nurişler böyle paketlendi


    Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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