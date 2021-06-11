SON DAKİKA: Nurişler'e operasyonun detayları! Karagümrük eski Başkanı Yaşar Ecim ve Ülkü Ocakları Başkanı Yücel Kurum saldırılarını düzenlemişler

2 GÜN SONRA HEDEF BU SEFER ESKİ ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI

Yapılan incelemelerde, çete üyelerinin eski Karagümrük Spor Başkanı'na yönelik saldırıdan 2 gün sonra 14 Eylül 2020'de Fatih'te aralarında Eski Ülkü Ocakları 2. Bölge Başkanı Yücel Kurum'un da bulunduğu 2 kişinin silahla yaralanmasına neden olan saldırıyı da gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bu saldırıda iki tetikçiden birisi operasyonda yakalanırken diğerinin firari olduğu öğrenildi.

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