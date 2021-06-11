SON DAKİKA: Nurişler'e operasyonun detayları! Karagümrük eski Başkanı Yaşar Ecim ve Ülkü Ocakları Başkanı Yücel Kurum saldırılarını düzenlemişler

Kamuoyunda 'Karagümrük Çetesi', 'Nuriş Kardeşler' ya da 'Ergin Kardeşler' olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda Karagümrük Çetesi, Nuriş Kardeşler ya da Ergin Kardeşler olarak bilinen, liderliğini cezaevinde bulunan Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi.
27 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 53 adrese baskın yapılırken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan soruşturma dosyasının ayrıntılarına ulaşıldı. Sabah'ta yer alan habere göre soruşturma, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğraması ve bacağından yaralanmasıyla başladı.
BAŞKANA SİLAHLI SALDIRIDAN NURİŞLER ÇIKTI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı saldırı olayıyla ilgili başlattığı soruşturma "Nurişler" çetesine uzandı.
İlk etapta Beylikdüzü'ndeki mekanın kamera kayıtları incelendi.
Görüntülerde, Ecim, gittiği restorandan ayrıldığı sırada otomobiline doğru ilerlerlerken kimliği belirsiz 2 kişi otoparka geldi.