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    • 18.08.2021 15:30
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    Son dakika: İSKİ su kesintisi 18-19 Ağustos! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

    Çeşitli nedenlerden dolayı İstanbul'daki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 7 ilçede tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağı ifade edildi. Bu nedenle kesintinin olduğu ilçelerde yaşayan vatandaşlar suların ne zaman geleceğini öğrenmek istiyor. Peki, İSKİ su kesintisi 18-19 Ağustos son durum nedir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte son gelişmeler...

    İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

    İSKİ su kesintisi 18-19 Ağustos tarihlerinde şehirde yaşayan milyonlarca kişinin merakla araştırdığı konulardan birisi oldu. Suyu kesilen ya da planlı kesintileri öğrenmek isteyenler yapılan açıklamada yer alan bilgileri öğrenmek istiyor. İstanbul'da 7 ilçede tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte yapılan açıklama

    HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

    İstanbul'da Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'de İSKİ'nin tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

    İşte İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı;

    İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    İSKİ'nin açıklamasında, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos İkitelli'de 2.200 mm çapındaki içme suyu hattı üzerinde yapılan tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi. Açıklamada, "18 Ağustos Çarşamba 22.00 ile 19 Ağustos Perşembe 09.00 arasında, 11 saat süreyle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'ye su verilemeyecek.

    Arnavutköy'de Yeşilbayır, Ömerli, Delikli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy; Çatalca'da Yassıören, Babanakkaş ve Kızılcaali; Esenyurt'ta Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent; Eyüpsultan'da İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı; Başakşehir'de Bahçeşehir 1. ve 2. kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B., Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp; Avcılar'da Cihangir, Merkez, Tahtakale, Yeşilkent, E-5 üstü, Bizimevler ve Ispartakule; Küçükçekmece'de Yarımburgaz mahallelerinde kesinti yaşanacak." denildi.

        İSKİ'nin açıklamasında, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos İkitelli'de 2.200 mm çapındaki içme suyu hattı üzerinde yapılan tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

        ARNAVUTKÖY

        Yeşil Bayır, Ömerli, Delikli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri.

        ÇATALCA

        Yassıören, Babanakkaş ve Kızılcaali mahalleleri.

        ESENYURT

        Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent Mahalleleri.

        EYÜPSULTAN

        İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı Mahalleleri.

            BAŞAKŞEHİR

            Bahçeşehir 1. Kısım, Bahçeşehir 2. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B., Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri.

            AVCILAR

            Cihangir, Merkez, Tahtakale ve Yeşilkent Mahalleleri ile E-5 üstü, Bizimevler ve Ispartakule.

            KÜÇÜKÇEKMECE

            Yarımburgaz Mahallesi.
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            Haberler Güncel Son dakika: İSKİ su kesintisi 18-19 Ağustos! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
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