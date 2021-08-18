Son dakika: İSKİ su kesintisi 18-19 Ağustos! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İSKİ su kesintisi 18-19 Ağustos tarihlerinde şehirde yaşayan milyonlarca kişinin merakla araştırdığı konulardan birisi oldu. Suyu kesilen ya da planlı kesintileri öğrenmek isteyenler yapılan açıklamada yer alan bilgileri öğrenmek istiyor. İstanbul'da 7 ilçede tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte yapılan açıklama

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İstanbul'da Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'de İSKİ'nin tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

İşte İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı;