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    • Güncel
    • 18.08.2021 06:20
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    • 18.08.2021 09:06
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden hafta sonu yağış alarmı! Harita yayınlandı: O illerde yaşayanlar dikkat! 18-22 Ağustos

    Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yapılan tahminlerde bugün için Ordu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtilirken, yurt genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı açıklandı. 5 günlük hava durumu tahmini raporunda ise cumartesi ve pazar günü yurdun büyük bölümü için yağış alarmı verildi. İşte il il güncel hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden hafta sonu yağış alarmı! Harita yayınlandı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    TÜRKİYE GENELİNDE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    MARMARA
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    Meteorolojiden hafta sonu yağış alarmı! Harita yayınlandı

    KIRKLARELİ °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık



        EGE
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 36°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        SİVAS °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 30°C
            Az bulutlu

            DÜZCE °C, 34°C
            Az bulutlu

            SİNOP °C, 28°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ZONGULDAK °C, 27°C
            Az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 33°C
            Parçalı ve az bulutlu

            RİZE °C, 27°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 28°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ELAZIĞ °C, 36°C
            Az bulutlu

            ERZURUM °C, 31°C
            Parçalı bulutlu

            KARS °C, 29°C
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu

            VAN °C, 29°C
            Az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 39°C
            Az bulutlu ve açık

            DİYARBAKIR °C, 40°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 39°C
            Az bulutlu ve açık

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden hafta sonu yağış alarmı! Harita yayınlandı: O illerde yaşayanlar dikkat! 18-22 Ağustos
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