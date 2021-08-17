HAVA DURUMU | Meteorolojiden hafta sonu yağış alarmı! Harita yayınlandı: O illerde yaşayanlar dikkat! 18-22 Ağustos

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
TÜRKİYE GENELİNDE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
Meteorolojiden hafta sonu yağış alarmı! Harita yayınlandı
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık