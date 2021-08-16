SON DAKİKA: THY'den başarılı tahliye operasyonu! Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberleri... Afganistan'da dün Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliye edileceğini duyurdu. Bugün Kabil'e giden THY uçağı, Türk vatandaşlarını alarak ülkeye döndü ve 16.55'te İstanbul Havalimanı'na indi. Uçakta 324 yolcu bulunurken Türk yolcular, TK 707 sefer sayılı Boeing 777-300 ER model uçağa binmeden önce Kabil Havalimanı'nda yaşananları görüntüledi. Görüntülerde yolcuların Türk askerlerinin güvenlik önlemleri altında uçağa bindikleri görüldü. Mühendis Cem Ayşen yaşadıklarını "Afganlar kaçmak için piste girmişlerdi. Uçak havalanamadı, bizi bırakmadılar. Sahada Türk askerleri vardı, onlar temizledi de gidebildik. Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu. İnanılmazdı. Biz askeri havalimanı tarafındaydık. Sivil taraf çok kötüydü. Taliban sivil tarafa girmişti. Türk askerlerimiz görevlerini yapıyorlar. " ifadeleriyle anlattı.
Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti. Edinilen bilgiye göre THY, Afganistan'daki gelişmeler üzerine bu ülkeye uçuşları durdurdu.
TAHLİYE İÇİN HAVALANDI
Türk Hava Yollarının (THY), Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için başkent Kabil'e yolladığı uçak, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.
Edinilen bilgiye göre, Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından tüm seferlerini durduran THY, buradaki Türk vatandaşlarının tahliyesi için "Boeing 777-300 ER" tipi uçağı Afganistan'a gönderdi.
Tahliye için giden "TK 707" sefer sayılı uçak, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan saat 11.45'te İstanbul'a hareket etti.
İSTANBUL'A İNDİ
"TK 707" sefer sayılı uçak, 324 yolcusuyla saat 16.55'te İstanbul Havalimanı'na indi.
Afganistan'dan gelen Türk vatandaşları evlerinde karantinada girecek, 7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.