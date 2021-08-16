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Haberler Güncel SON DAKİKA: THY'den başarılı tahliye operasyonu! Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı

SON DAKİKA: THY'den başarılı tahliye operasyonu! Türk vatandaşları yaşadıklarını anlattı

Son dakika haberleri... Afganistan'da dün Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliye edileceğini duyurdu. Bugün Kabil'e giden THY uçağı, Türk vatandaşlarını alarak ülkeye döndü ve 16.55'te İstanbul Havalimanı'na indi. Uçakta 324 yolcu bulunurken Türk yolcular, TK 707 sefer sayılı Boeing 777-300 ER model uçağa binmeden önce Kabil Havalimanı'nda yaşananları görüntüledi. Görüntülerde yolcuların Türk askerlerinin güvenlik önlemleri altında uçağa bindikleri görüldü. Mühendis Cem Ayşen yaşadıklarını "Afganlar kaçmak için piste girmişlerdi. Uçak havalanamadı, bizi bırakmadılar. Sahada Türk askerleri vardı, onlar temizledi de gidebildik. Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu. İnanılmazdı. Biz askeri havalimanı tarafındaydık. Sivil taraf çok kötüydü. Taliban sivil tarafa girmişti. Türk askerlerimiz görevlerini yapıyorlar. " ifadeleriyle anlattı.

takvim.com.tr
AJANSLAR
16.08.2021 18:18 - Son Güncelleme: 16.08.2021 19:17
SON DAKİKA: THY’den başarılı tahliye operasyonu! Kabil’den kalkan uçak İstanbul’a indi

Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti. Edinilen bilgiye göre THY, Afganistan'daki gelişmeler üzerine bu ülkeye uçuşları durdurdu.

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SON DAKİKA: THY’den başarılı tahliye operasyonu! Kabil’den kalkan uçak İstanbul’a indi

TAHLİYE İÇİN HAVALANDI
Türk Hava Yollarının (THY), Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için başkent Kabil'e yolladığı uçak, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Edinilen bilgiye göre, Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından tüm seferlerini durduran THY, buradaki Türk vatandaşlarının tahliyesi için "Boeing 777-300 ER" tipi uçağı Afganistan'a gönderdi.

Tahliye için giden "TK 707" sefer sayılı uçak, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan saat 11.45'te İstanbul'a hareket etti.

SON DAKİKA: THY’den başarılı tahliye operasyonu! Kabil’den kalkan uçak İstanbul’a indi

İSTANBUL'A İNDİ
"TK 707" sefer sayılı uçak, 324 yolcusuyla saat 16.55'te İstanbul Havalimanı'na indi.

SON DAKİKA: THY’den başarılı tahliye operasyonu! Kabil’den kalkan uçak İstanbul’a indi

Kabil'den gelen Türk vatandaşlarına koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na indikten sonra test yapıldı.

SON DAKİKA: THY’den başarılı tahliye operasyonu! Kabil’den kalkan uçak İstanbul’a indi

Afganistan'dan gelen Türk vatandaşları evlerinde karantinada girecek, 7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.

SON DAKİKA