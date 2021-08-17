Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik sayıyı duyurdu! Toplam 85 milyon doz aşı uygulandı

"BAŞARMAMIZ İÇİN OMUZ VERİN"

Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Toplam 85 milyon doz! Birinci, ikinci ve üçüncü doz Covid-19 aşılarının toplamı 85 Milyona ulaştı. Kalan tüm aşıları da hızla yapmaya hazırız. Aşı olmayı erteleyenler, lütfen birlikte başarmamız için omuz verin" ifadelerine yer verdi.