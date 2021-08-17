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    • 17.08.2021 18:56
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik sayıyı duyurdu! Toplam 85 milyon doz aşı uygulandı

    Son dakika haberleri... Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugüne kadar uygulana birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı sayısının toplam 85 Milyona ulaştığını duyurdu.

    takvim.com.tr
    Kritik veri belli oldu!

    Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

    85 MİLYONA ULAŞTI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugüne kadar uygulana birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı sayısının toplam 85 Milyona ulaştığını duyurdu.

    "BAŞARMAMIZ İÇİN OMUZ VERİN"
    Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Toplam 85 milyon doz! Birinci, ikinci ve üçüncü doz Covid-19 aşılarının toplamı 85 Milyona ulaştı. Kalan tüm aşıları da hızla yapmaya hazırız. Aşı olmayı erteleyenler, lütfen birlikte başarmamız için omuz verin" ifadelerine yer verdi.

    KAÇ KİŞİ AŞILANDI?
    Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 85.510.804 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 44.714.835 olurken 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 33.777.918 oldu.

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