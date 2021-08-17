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    Başkan Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüştü

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşme gerçekleştirdi.

    Külliye’de misafir var

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda yapılan görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

    Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile konuk Cumhurbaşkanı Bio'nun eşi Fatima Maada Bio da yer aldı.

    Görüşmeye ilişkin Başkan Erdoğan dijital medya hesabından fotoğraflar paylaşıldı.

    Paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.
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