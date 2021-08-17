SON DAKİKA: Afet bölgelerinde okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Sıkıntı yaşamamaları için tedbirler alındı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgelerindeki illere gerekli kaynakların aktarıldığını belirterek, "Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullarımızın yeni döneme hazır olacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgelerindeki tüm il ve ilçe milli eğitim müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Bakan Yardımcıları Ahmet Emre Bilgili, Petek Aşkar, Sadri Şensoy ile ilgili birim amirlerinin de katıldığı toplantıda Bakan Özer, afet bölgelerinde bulunan eğitim kurumlarındaki çalışmalarda gelinen son duruma; hasar tespiti, bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Afetlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Özer, eğitim camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.
'OKULLARIN HAZIR OLACAĞINDAN ŞÜPHENİZ OLMASIN'
Yurdun dört bir yanında olduğu gibi afetten etkilenen bölgelerde de öğrenci, öğretmen ve velilerin daima yanında olduklarını belirten Bakan Özer, şunları kaydetti: "Çalışma arkadaşlarımız, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarından okullarımızın eksikliklerinin giderilmesine kadar ne gerekiyorsa yapılması için sahada.