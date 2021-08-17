SON DAKİKA: Afet bölgelerinde okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Sıkıntı yaşamamaları için tedbirler alındı

Öğrenci ve öğretmenlerin her türlü kırtasiye ihtiyacının da karşılanacağını ifade eden Özer, afetlerin ardından ihtiyaçların tespiti, temini ve ilgililere ulaştırılması, yangın ve selden etkilenen canlıların tedavisi, müdahale ekiplerinin kullandığı araçların temin, tamir ve bakım çalışmaları gibi pek çok alanda gönüllü olarak görev alan tüm öğretmenler ve Bakanlık personeline teşekkür etti.