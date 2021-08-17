Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.08.2021 16:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2021 16:42
    ABONE OL

    Son dakika: İstanbul Valiliği açıkladı: Yılbaşından bu yana 38 bin 251 kaçak göçmen yakalandı

    Son dakika haberi... Ülkeye kaçak yollarla giren göçmenler birer birer yakalanıyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren denetimlerde İstanbul'da 38 bin 251 kaçak göçmenin yakalandığı açıklandı. Göçmenlerin Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği belirtildi.

    Kaçak göçmene geçit yok! Sayı açıklandı

    İstanbul Valiliği'nden, kent genelinde ülkeye kaçak yollarla giren göçmenlere yönelik yapılan denetimler hakkında açıklama yapıldı.




    Açıklamada, "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, İstanbul genelinde 38.251 düzensiz göçmen yakalanarak, Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. 16.08.2001 tarihinde il genelinde düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, başta Fatih, Esenyurt, Zeytinburnu ve Esenler ilçeleri olmak üzere 159'u Afgan, toplam 453 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır.



    Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla geri gönderme merkezine teslim edilmiştir."     denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İP’li Ağıralioğlu vatandaşa “yobaz” dedi
    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Valiliği açıkladı: Yılbaşından bu yana 38 bin 251 kaçak göçmen yakalandı
        SON DAKİKA