





Selin vurduğu Bozkurt'ta Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar ikizler Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) ile İclal Yücel'in (12) cansız bedenine ulaşıldı.