Bakan Akar ile Orgeneral Güler ve Avsever, Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Buradan helikopterle sınır hattı boyunca incelemelerde bulunan Akar ve komutanlar daha sonra sıfır noktasındaki 2 bin 618 rakımlı Kocaçukur Tepe gözetleme mevzisine gitti.
Tedbirleri yerinde inceleyen, faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar'a sahadaki durumu sorduğu Mehmetçik, "Biz buradayken ne terörist ne yasa dışı göçmen yurdumuza girebilir." yanıtını verdi.