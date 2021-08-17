Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan önemli açıklamalar: Taliban ile diyaloğumuzu sürdürüyoruz

Çavuşoğlu, Ürdün Başbakanı ile yapacağı görüşmede ise özellikle iki ülkenin ekonomik ilişkilerine ağırlık vereceklerinin altını çizdi.
"BÖLGEDE BÜTÜN GELİŞMELERDEN BAĞIMSIZ OLARAK HER ZAMAN ÇOK İYİ İLİŞKİ İÇİNDE OLDUK"
Toplantının soru cevap kısmında ikili ilişkilere değinen Çavuşoğlu, oluşturulacak ortak ekonomik komisyon çerçevesinde ikili ekonomik ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağını ve bu kapsamda ortak iş forumları düzenleneceğini söyledi.
Çavuşoğlu, ikili ticareti daha dengeli bir biçimde artırmak istediklerini belirterek "Biz bu bölgede bütün gelişmelerden bağımsız olarak her zaman çok iyi ilişki içinde olduk ve iş birliği diyaloğumuz her zaman devam etti." şeklinde konuştu.
ABD, İsrail, Suriye, Irak ve İran'da yeni gelişmeler yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, "Böylesine bir dönemde bizim Ürdün'le olan iş birliği ve diyaloğumuzun hem artarak devam etmesi lazım hem de yeni gelişmeler ışığında neler yapabiliriz, bunu konuşuyoruz. İnanıyorum ki gelecekte de tüm bu gelişmeler ışığında iki kardeş ülke olarak Türkiye ve Ürdün'ün ilişkileri ve iş birliği artarak, güçlenerek devam edecektir." ifadelerine yer verdi.
"TÜRKİYE OLARAK SADECE KENDİ VATANDAŞLARIMIZIN DEĞİL, DİĞER ÜLKELERİN VATANDAŞLARININ TAHLİYESİNE DE YARDIMCI OLUYORUZ"
Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulunarak "Afganistan'da gelişmeler hızlı şekilde gerçekleşti. Özellikle son haftalarda ABD'nin de çekilmesiyle Taliban'ın tüm şehirlerde ilerlediğini gördük." diye konuştu.
Ülkenin bazı bölgeleri ve Kabil'deki havaalanında panik ortamı oluştuğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Dün havaalanında bizi üzen bazı görüntüler oldu. Sivillerin havaalanına girmesi ve piste, uçakların önüne gitmesiyle maalesef bazı kardeşlerimiz vefat etti. Tabii ülkeden ayrılmak isteyenlerin de güvenli şekilde ayrılması için gereğini yapıyoruz." dedi.
Türkiye'nin havaalanında güvenlik ve yönetimi üstlendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Orada ABD ve İngiltere gibi bazı kardeş ülkelerin de askeri güçleri var. Burada 1-2 gün içinde güvenlik tamamen tesis edildikten sonra tahliyelerin yapılması devam edecek. Biz Türkiye olarak sadece kendi vatandaşlarımızın değil, diğer ülkelerin vatandaşlarının tahliyesine de yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, bu konuda birçok dışişleri bakanıyla görüştüğünü de vurgulayarak şunları kaydetti:
"Ama esas bundan sonra nasıl bir Afganistan bizi bekliyor ve biz neler yapabiliriz. Biz Türkiye olarak bugüne kadar Afganistan'ın istikrarı, barışı ve ekonomik kalkınması için en çok destek veren ülkelerin başındayız ve hiçbir zaman da muharip güç göndermedik. Havaalanındaki mevcudiyetimiz ise Kabil'de çerçeve ülkeyiz. Havaalanının güvenliği ve işletmesini de biz yürütüyorduk. Tüm bu konuları şimdi kendi aralarında müzakere edecekler, geçiş döneminde kimler olacak, nasıl bir yönetim olacak bunların hepsini görüşeceğiz."