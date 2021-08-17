Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan önemli açıklamalar: Taliban ile diyaloğumuzu sürdürüyoruz

Çavuşoğlu, Safedi ile yaptığı görüşmede Suriye'deki durumu değerlendirdiklerini aktardı ve "Irak'ın istikrarını ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz." dedi.

Safedi ile sığınmacı akını, terörizm, aşırıcılık, kuraklık ve diğer sorunlarla nasıl mücadele edileceğini değerlendirdiklerine işaret eden Çavuşoğlu, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Keza Libya'daki durum, Afganistan'daki gelişmeler hakkında, neler yapıyoruz bilgi verdim kardeşim Eymen'e. Körfez'deki gelişmelerden memnunuz. Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin tekrar normalleşmesi bölgenin barış ve kalkınması bakımından önemlidir."

Görüşmede, Filistin davası ile Kudüs'ün statüsü konularını da ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Haşimi hanedanının Kudüs'teki kutsal mekanları himayesi rolü bizim için çok önemlidir. Bu rolün devam etmesi için Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha buradan söylemek isterim. İki devletli çözüm için tüm çabalarımızı yeni dönemde de devam ettireceğiz, birlikte devam ettireceğiz." diye konuştu.

SURİYELİ GÖÇMENLERİN SURİYE'YE GÖNÜLLÜ ŞEKİLDE DÖNMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Çavuşoğlu, Suriye'deki durumdan dolayı hem Ürdün'de hem Türkiye'de çok sayıda mülteci olduğunu belirtti.

Ürdün'de 1,3 milyon, Türkiye'de ise 3,6 milyon civarında Suriyeli olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, "Suriyeli göçmenlerin artık Suriye'ye geri dönmesi için 4'lü bir inisiyatifimiz olmuştu. Uluslararası toplumla yine çaba sarf etmeye devam etmemiz lazım. Yine yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ortak girişimlerimizde biraz aksama oldu. Ama önümüzdeki süreçte Suriyeli göçmenlerin Suriye'ye gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde dönmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.