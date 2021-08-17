"Yapamazsın" dedikleri mesleğinde Başkan Erdoğan'dan alkış aldı! Kaynak ustası Melek Tuğ: Daha çok hedeflerim var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirdiği açılışta, 3 yıldır kaynak ustalığı yapan Melek Tuğ dikkati çekti.
Açılış töreninde Cumhurbaşkanlığınca "özel protokol" uygulandı. Törenin düzenlendiği MİTAŞ Fabrikası'nda Başkan Erdoğan'ı karşılayan isimler arasında kaynak ustası Tuğ da yer aldı ve tören boyunca Erdoğan'ın hemen solunda oturdu.
Başkan Erdoğan ile birlikte kaynak yapan Tuğ, 26 yeni fabrikanın açılışında kurdele kesimi sırasında da Cumhurbaşkanı'nın yanında durdu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALKIŞ ALDI
Melek Tuğ, törende yaptığı konuşmayla da Erdoğan'dan alkış aldı. Argon, gaz altı, oksijen ve elektrot kaynakçılığı yapan Melek Tuğ'un, duygulara hitap eden konuşması sık sık alkışlarla kesildi.