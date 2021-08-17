"Yapamazsın" dedikleri mesleğinde Başkan Erdoğan'dan alkış aldı! Kaynak ustası Melek Tuğ: Daha çok hedeflerim var

Konuşmasında, doğal gaz ve kalorifer döşemeciliğinin ardından kaynak kursuna gittiğini, kendisine "Kadın başına yapamazsın, edemezsin" diyenler olduğunu belirten Tuğ, "Şu anda üçüncü yılını doldurmuş bir kadın kaynak ustası olarak karşınızdayım." dedi.

Başkan Erdoğan'ın "Durmak yol yola devam" sözlerine atıfta bulanan Melek Tuğ, "Biz de durmuyoruz. Benim daha çok hedeflerim var. Bir şey üretmek, sanayinin parçası olmak, bir kadın olarak bunu başarabilmek müthiş bir duygu." diye konuştu.

"TÜRK KADININA GÜVENİN"

Tuğ, Çamlıca Tepesi'ndeki 111 metrelik bayrak direğinin, çalıştığı MİTAŞ Fabrikası'nda üretildiğini hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanım, onun açılışını da siz yapmıştınız. Biz onu her gördüğümüzde ayrı bir gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki kadın elinin değdiği her yer pırıl pırıl oluyor." ifadelerini kullandı.