Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.08.2021 11:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2021 11:37
    ABONE OL

    Aşı yaşı kaça düştü? 10-11-12-13-14 yaş ne zaman aşı olacak? 18 yaş altı aşı sırası sorgulama!

    Dün Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama ile ilgili yeni kararlar alındı ve alınan kararlar vatandaşlarla paylaşıldı. 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekileri ilgilendiren karar duyuruldu. Bu kapsamda vatandaşlar aşı ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 10-11-12-13-14 yaş ne zaman aşı olacak? İşte 18 yaş altı aşı sırası sorgulama!

    Aşı yaşı kaça düştü?

    Türkiye'de ve dünyada koronavirüsle mücadele devam ediyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan son dakika gelişmesinin ardından aşı yaşının kaça düştüğün merak ediliyor. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 10-11-12-13-14 yaş ne zaman aşı olacak? 18 yaş altı aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? İşte aşı ile ilgili son gelişmeler

    AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?

    15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere aşı hakkı tanımlandı. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı verildi.

    İşte alınan kararlar;

    YENİ KARARLAR ALINDI

    Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı. Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor.

    Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.

        Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı.

        Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi. Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.

        Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.

        PCR TESTİ POZİTİF ÇIKANLAR BİR AY SONRA AŞI OLABİLECEK

        PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kılıçdaroğlu’nun Afgan mülteciler yalanına Erdoğan’ndan sert cevap
        Haberler Güncel Aşı yaşı kaça düştü? 10-11-12-13-14 yaş ne zaman aşı olacak? 18 yaş altı aşı sırası sorgulama!
            SON DAKİKA