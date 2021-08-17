Türkiye'de ve dünyada koronavirüsle mücadele devam ediyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan son dakika gelişmesinin ardından aşı yaşının kaça düştüğün merak ediliyor. Peki, aşı yaşı kaça düştü? 10-11-12-13-14 yaş ne zaman aşı olacak? 18 yaş altı aşı sırası sorgulama nasıl yapılır? İşte aşı ile ilgili son gelişmeler

AŞI YAŞI KAÇA DÜŞTÜ?

15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere aşı hakkı tanımlandı. Sağlık çalışanları ve öncelikli gruplara dördüncü doz aşı hakkı verildi.

İşte alınan kararlar;