Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü! Libya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21) kapsamında, İstanbul'a gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile bir araya geldi.
ERMENİSTAN VE İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ ELE ALINDI
Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Ermenistan tarafından son dönemde Azerbaycan hudut hattında gerçekleştirilen taciz ve saldırılara yönelik de değerlendirmelerde bulunulan görüşmede Akar, Türkiye'nin haklı davasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI'NI KABUL ETTİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; Bakan Hulusi Akar, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad'ı kabul etti.
500 YILLIK KARDEŞLİĞE VURGU
İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Akar tarafından; iki ülke arasındaki 500 yıllık kardeşliğe vurgu yapıldı. Türkiye'nin Libya'da yabancı güç olmadığının ifade edildi ve Türkiye'nin 'Libya Libyalılarındır' anlayışı içinde Libyalıların yanında olmayı sürdüreceği belirtildi.