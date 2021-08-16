Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa'nın acı haberi ailesine ulaştı! 'Askerliği çok seviyordu'

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa'nın Kağıthane'deki baba ocağına ateş düştü. Şehidin babası Ragıp Softa taziyeleri kabul etti.
Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Teğmen İsmail Can Softa(24) mayına basması sonucu şehit oldu. Acı haber şehidin Kağıthane'deki baba ocağına ulaştı.
Evin önüne taziye çadırı kuruldu. Sokağa ve şehidin evine Türk Bayrakları asıldı. Baba Ragıp Softa taziyeleri kabul etti. Şehit babası Ragıp Softa'nın da emekli astsubay olduğu, ablasının eşinin de astsubay olduğu öğrenildi.