Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa'nın acı haberi ailesine ulaştı! 'Askerliği çok seviyordu'

Evin önüne taziye çadırı kuruldu. Sokağa ve şehidin evine Türk Bayrakları asıldı. Baba Ragıp Softa taziyeleri kabul etti. Şehit babası Ragıp Softa'nın da emekli astsubay olduğu, ablasının eşinin de astsubay olduğu öğrenildi.