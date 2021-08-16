Taliban ne demek? Taliban kimdir, kim kurdu, lideri belli mi? İşte yönetim şekli ve yasakları…

Taliban ne demek? Taliban kimdir, kim kurdu, lideri belli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Haberleri yakından takip eden ve Afganistan'da neler yaşandığını görmek isteyen izleyiciler bir yandan da Taliban hakkında tüm detayları, yönetim şeklinin ne olduğu, yasaklarına ilişkin bilgileri merakla araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar…
TALİBAN NE DEMEK?
Afganistan'da faaliyet gösteren silahlı örgüt Taliban, Peştunlar'dan oluşan sünni İslamcı gruptur. Grup üyeleri kendilerini 'Afganistan İslam Emirliği' olarak tanımlıyor.
Temelleri Pakistan'da atılan Taliban, 1989 yılında ortaya çıktı ve Afganistan'da merkezi hükümetin zafiyet gösterdiği yerlerde hakimiyet kurdu. 2021 yılında başkent Kabil'i ele geçirdi.
TALİBAN'I KİM KURDU?
Taliban, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesinin ardından Sovyet güçlerinin 1989'da geri çekilmesinden sonra Afganistan'daki merkezi hükümetlerin zayıflıklarından yararlanarak iktidara geldi ve ülkenin büyük bölümünü kontrolü altında tuttu.
Temellerini Pakistan'daki medreselerde eğitim görmüş, savaştan kaçan Peştun mülteciler oluşturmaktadır.
Türkçe'de öğrenci anlamına gelen Arapça talib kelimesinin çoğulu ''Taliban'' (öğrenciler) adını benimseyen örgüt, ülkenin güneyinde Molla Ömer Ahund liderliğinde yaklaşık 50 medrese öğrencisiyle birlikte 1994 yılında kendini gösterdi.