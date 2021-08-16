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    • 16.08.2021 18:27
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    30 Ağustos resmi tatil mi 2021? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün kutlanacak? Tam mı yarım gün mü olacak?

    Özellikle çalışan vatandaşlar izin yapacakları günleri yakından araştırıyor ve 30 Ağustos resmi tatil mi 2021? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün kutlanacak? Sorularına cevap arıyor. Resmi tatiller takvimine bakıldığında şu an en yakın izin günü 30 Ağustos Zafer Bayramı olacak ve bugün tam mı yoksa yarım gün mü izin olacak? Her yıl coşkuyla kutlanan bu özel güne dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    30 Ağustos resmi tatil mi 2021?

    30 Ağustos resmi tatil mi 2021? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün kutlanacak? Tam mı yarım gün mü olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Vatanımızı düşman işgalinden kurtaran ve Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Büyük Taarruz her yıl ülkemizde kutlanıyor. 30 Ağustos'ta çalışanların izinli olup olmayacakları da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar…

    30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? RESMİ TATİL Mİ?

    30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatillerden biridir ve tam gün izin olacak.

    30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

    Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.

    Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur.

    İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

        30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI

        * Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı, dün olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an, her saniye canlı kalacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir

        * Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile, insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız Ey yükselen yeni kuşak! Cumhuriyeti biz kurduk, O'nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz (Mustafa Kemal ATATÜRK)

        * Ne biz ne de her kıtada yaşamakta olan tutsak ve mazlum ulusları bundan sonra tutamayacaksınız Mustafa Kemal ve Türkler ki, kendileri için hazırlanan tabutu yayılmacıların başına geçirmişlerdir Şimdi Dünyada başlarına tabutlar geçirilecek başkaları da benzer sonuçlara hazırlanmalıdırlar (M Ali Cinnah)
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        Haberler Güncel 30 Ağustos resmi tatil mi 2021? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün kutlanacak? Tam mı yarım gün mü olacak?
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