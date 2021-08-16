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    • 16.08.2021 09:42
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    Başkan Erdoğan liderliğindeki kritik kabine toplantısı ertelendi!

    Türkiye'de 2 Ağustos'tan bu yana yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakan sahada çalışmaların içerisinde olduğu için bir süredir ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün de ertelendi.

    Başkan Erdoğan liderliğinde kritik kabine ertelendi!

    Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulunu toplaması bekleniyordu. Ancak kabinede görevli birçok bakanın saha çalışmalarında olduğu için bugün gerçekleşemeyeceği aktarıldı.


    BAKANLAR SEL BÖLGESİNDE, KABİNE ERTELENDİ


    2 Ağustos'tan bu yana yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle birçok bakan sahada çalışmaların içerisinde olduğu için bir süredir ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün de ertelendi.



    Bakanların bir bölümünün yangın coğrafyasında bir bölümünün de sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de olduğu belirtilirken kabine toplantısının bir süre daha ertelendiği belirtiliyor.



        YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI?


        Bugünkü toplantının gündeminde Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları, Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri ile okullarda yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı olacaktı.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan liderliğindeki kritik kabine toplantısı ertelendi!
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