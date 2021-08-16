Ormanlar yanarken CHP'li Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın gezi planladığı ortaya çıktı





Sabah'ın haberine göre, eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, Antalya'nın her yanı yanarken yapılan davranışın "sorumsuzluk" olduğunu söyledi. Sapan, "Bu hassas süreçte üstelik yangının en çaresiz hissedildiği bir tarihte yurt dışındaki gezi programını meclis gündemine sokmanın ve kabulle sonuçlandırmanın, hakkıyla ifade edilecek kelime karşılığı TDK da dahi yok" dedi.

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