Ormanlar yanarken CHP'li Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın gezi planladığı ortaya çıktı

CHP'li Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın, Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayıp günlerce süren yangın sırasında yurtdışı gezisi planladığı ortaya çıktı.
İddiaya göre; Uysal yangının başladığı gün 'Özel Kalem Müdürlüğü'ne yurtdışı gezisi için izin bilgilendirme dilekçesi yazdırdı. 2 Ağustos'ta ise "28 Temmuz 2021 tarih ve 502 sayılı yazı"yı ilçe belediye meclis gündemine sundu.
Uysal, yurtdışı gezisi için 12 Ağustos-21 Ağustos'a kadar izin aldı ve Slovakya'nın Levoca şehrindeki Tajomna Levoca Uluslararası Kültür Festivali'ne katıldı.