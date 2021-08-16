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    • 16.08.2021 07:55
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    Ormanlar yanarken CHP'li Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın gezi planladığı ortaya çıktı

    CHP'li Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın, Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayıp günlerce süren yangın sırasında yurtdışı gezisi planladığı ortaya çıktı. Öte yandan olaya tepki gösteren eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, Antalya'nın her yanı yanarken yapılan davranışın "sorumsuzluk" olduğunu söyledi.

    Ormanlar yanarken başkan bey tatile çıktı

    CHP'li Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın, Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayıp günlerce süren yangın sırasında yurtdışı gezisi planladığı ortaya çıktı.


    İddiaya göre; Uysal yangının başladığı gün 'Özel Kalem Müdürlüğü'ne yurtdışı gezisi için izin bilgilendirme dilekçesi yazdırdı. 2 Ağustos'ta ise "28 Temmuz 2021 tarih ve 502 sayılı yazı"yı ilçe belediye meclis gündemine sundu.

    Uysal, yurtdışı gezisi için 12 Ağustos-21 Ağustos'a kadar izin aldı ve Slovakya'nın Levoca şehrindeki Tajomna Levoca Uluslararası Kültür Festivali'ne katıldı.

        Uysal'ın bu seyahati 14-17 Ekim tarihlerinde Muratpaşa'da düzenlenecek olan 6. Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Uysal, buradaki festivalin ardından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e geçecek.



        Sabah'ın haberine göre, eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, Antalya'nın her yanı yanarken yapılan davranışın "sorumsuzluk" olduğunu söyledi. Sapan, "Bu hassas süreçte üstelik yangının en çaresiz hissedildiği bir tarihte yurt dışındaki gezi programını meclis gündemine sokmanın ve kabulle sonuçlandırmanın, hakkıyla ifade edilecek kelime karşılığı TDK da dahi yok" dedi.

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