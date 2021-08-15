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    Son dakika: Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

    Başkan Erdoğan’dan önemli kabul

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi görüştü.

    Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

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    Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme bir buçuk saat sürdü.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve eşi Samina Alvi hatıra fotoğrafı çektirdi.

    PAKİSTAN İLE İŞBİRLİĞİ MESAJI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Sac Kesim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

        Başkan Erdoğan, konuşmasının başında tüm dünyanın merakla takip ettiği Afganistan'a da değindi. "Afganistan'da barışın sağlanması için çaba göstereceğiz" diyen Erdoğan yeni göç dalgasına karşı da Pakistan'la işbirliğinin artırılacağını belirtti.

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