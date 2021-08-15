Son dakika: Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü

Başkan Erdoğan, konuşmasının başında tüm dünyanın merakla takip ettiği Afganistan'a da değindi. "Afganistan'da barışın sağlanması için çaba göstereceğiz" diyen Erdoğan yeni göç dalgasına karşı da Pakistan'la işbirliğinin artırılacağını belirtti.

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