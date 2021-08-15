Son dakika: Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi görüştü.
Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme bir buçuk saat sürdü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve eşi Samina Alvi hatıra fotoğrafı çektirdi.
PAKİSTAN İLE İŞBİRLİĞİ MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1. Gemi Sac Kesim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.