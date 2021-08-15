Aşı olana 480 TL değerinde altın kampanyası! Başvurmak için elinizi çabuk tutun!

Aşı olana altın kampanyası hayata geçti. Vatandaşları aşı olmaya teşvik çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, aşı olana da altın kampanyası başlatıldı. Aşılamaya teşvik edilmesi amacıyla başlatılan kampanyada, 30 kişiye çekilişle gram altın hediye edileceği duyuruldu. Verilecek gram altın 480 TL değerinde olacak.
AŞI OLANA ALTIN KAMPANYASI BAŞLADI
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yarın başlatılacak kampanyayla ilk doz aşısını yaptıracak 30 kişiye çekilişle gram altın hediye edilecek.
Kocaali Kaymakamlığı, Kocaali Belediyesi, Muhtarlar Derneği, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası iş birliğiyle aşıyı teşvik etmek amacıyla 16-27 Ağustos'ta "Aşını Ol, Altını Al" kampanyası gerçekleştirilecek.
Kampanya kapsamında ilk doz aşısını olanlar arasından 30 kişiye, noter huzurundaki çekilişle gram altın hediyesi verilecek.