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    • 15.08.2021 17:13
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    Aşı olana 480 TL değerinde altın kampanyası! Başvurmak için elinizi çabuk tutun!

    Ülkemizde koronavirüs aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, henüz aşı olmayanları da teşvik kampanyaları başladı. Bu kampanyaların birçoğu para ödüllü oluyor. Son olarak açıklanan kampanyayla, aşı olanlara gram altın verileceği duyuruldu. Kampanyayla ilk doz aşısını yaptıracak 30 kişiye çekilişle gram altın hediye edileceği duyuruldu. İşte başvuru şartları!

    takvim.com.tr
    Aşı olana 480 TL değerinde altın kampanyası! Başvurmak için elinizi çabuk tutun!

    Aşı olana altın kampanyası hayata geçti. Vatandaşları aşı olmaya teşvik çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, aşı olana da altın kampanyası başlatıldı. Aşılamaya teşvik edilmesi amacıyla başlatılan kampanyada, 30 kişiye çekilişle gram altın hediye edileceği duyuruldu. Verilecek gram altın 480 TL değerinde olacak.

    AŞI OLANA ALTIN KAMPANYASI BAŞLADI

    Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yarın başlatılacak kampanyayla ilk doz aşısını yaptıracak 30 kişiye çekilişle gram altın hediye edilecek.

    Kocaali Kaymakamlığı, Kocaali Belediyesi, Muhtarlar Derneği, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası iş birliğiyle aşıyı teşvik etmek amacıyla 16-27 Ağustos'ta "Aşını Ol, Altını Al" kampanyası gerçekleştirilecek.

    Kampanya kapsamında ilk doz aşısını olanlar arasından 30 kişiye, noter huzurundaki çekilişle gram altın hediyesi verilecek.

        Sonuçlar, 31 Ağustos'ta Kocaali Kaymakamlığının sitesinden duyurulacak.

        Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu, AA muhabirine, ilçede 17-50 yaş aralığında 5 bin 54 kişinin ilk doz aşını yaptırmadığını tespit ettiklerini vurguladı.

        İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla "Aşını Ol, Altını Al" kampanyası başlatıldığını aktaran Nebioğlu, "Kampanyayla hemşehrilerimizin duyarlılığını ve topluma karşı sorumluluklarımızı artırmanın gayreti içerisindeyiz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu illetle hep birlikte mücadele ederek, en kısa sürede normal hayatımıza dönmemiz için özverili şekilde sürece dahil olmaları." diye konuştu.
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