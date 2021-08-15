Sağlık Bakanlığı 15 Ağustos 2021 koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte Kovid-19 vaka, vefat ve aşı sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Ağustos 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti.

Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız." ifadelerine yer verdi.

14 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU





13 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU



