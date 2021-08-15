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    • 15.08.2021 18:35
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    Gözler kabine toplantısına çevrildi! Kararları Başkan Erdoğan açıklayacak! Aşı, yüz yüze eğitim, afet bölgelerinde son durum...

    Son dakika haberleri... 2 Ağustos'ta toplanması beklenen kabine toplantısı bakanların sel bölgesinde olması sebebiyle ertelendi. Kabine toplantısı yarın (16 Ağustos'ta) Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantıda sel felaketi, yangınlar başta olmak üzere koronavirüs, aşı olmayanlara kısıtlama ve birçok konu değerlendirilecek. İşte detaylar...

    Gözler kabinede!

    2 Ağustos'ta toplanması beklenen kabine toplantısı bakanların sel bölgesinde olması sebebiyle ertelendi.

    Kabine toplantısı yarın (16 Ağustos'ta) Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak.

    Toplantıda koronavirüste artan vaka sayıları hastaneye yatış ve ölüm sayılarıyla birlikte değerlendirilerek nihai karar alınacak. Bakanların görev alanlarıyla ilgili önemli sunumlar gerçekleştireceği toplantıda birçok kritik başlık yer alacak.

    İŞTE MASADAKİ KONULAR
    Koronavirüste vaka artışları
    Kabine toplantısında Koronavirüs başlığı altında ilk olarak normalleşme sürecinde artan vaka sayıları değerlendirilecek. Durumun ağırlaşan ve hastaneye yatışı gerektiren vakalara ve ölüm sayılarına oranına ilişkin detaylı sunumu gerçekleştirilerek durumun haritası çıkarılacak.

    YENİ TEDBİRLER
    Vaka artışlarıyla ilgili haritanın değerlendirilmesinin ardından yeni tedbirler alınıp alınmayacağına ilişkin öneri ve bilimsel veriler masaya yatırılacak.

    AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?
    Bir süredir tartışmalara neden olan ve birçok farklı sesin çıktığı diğer bir konu için de gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'da olacak. Bu da kovid aşısı olmayanların durumu. Bu kesime herhangi bir kısıtlama ya da tedbirin gelip gelmeyeceği bu toplantıda netleşecek.

    AŞILAMA ORANINDA ARTIRMA ÇABASI
    Başkan Erdoğan'ın 'zorunluluktan yana değilim' dediği aşı olmayan kitleyle ilgili aşılama oranının nasıl arttırılacağı, herhangi bir sosyal kısıtlamanın gelip gelmeyeceği de bu görüşme sonrasında karara bağlanabilir.

        AŞIDA YAŞI İNDİRME
        Sağlık Bakanlığı'nın aşılamada yaş gruplarını biraz daha aşağı çekmek için harekete geçtiği de belirtildi. 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan tek rahatsızlığı olan çocuklarımızı gençlerimizi kovid aşılamasından yanayız. Bilim Kurulu'nun da 18 yaş grubunun aşılanmasına yönelik fikir birliğinden söz ediliyor.

        Bilim kurulu edinilen son dakika bilgisine göre 18 yaş aşılamasıyla ilgili tavsiye niteliğindeki kararı kabineye sundu.

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Okullar zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmeyeceğiz' açıklamasının ardından kabine toplantısında okullarla ilgili Milli Eğitim Kararlarının da alınarak Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

        YANGIN BÖLGELERİNDE SON DURUM
        Antalya Manavgat ile sembolleşen ancak birçok il ve ilçede 13 gün kadar devam eden yangınlar ve sonrasında atılacak adımlarla ilgili de kabine toplantısında bir değerlendirme yapılacak. Konuyla ilgili çalışmaların son durumuna dair Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a detaylı bir sunum gerçekleştirilecek.

        SEL BÖLGESİNDE
        Masadaki en kritik başlıklardan birisi de Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı ağır olmak üzere Batı Karadeniz'i vuran ve 50'nin üzerinde can kaybı 60'ın üzerinde kaybın olduğu sel felaketleri ve bu alanda yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar olacak. Afet bölgesindeki son gelişmeler ele alınarak Başkan Erdoğan'a sunum yapılması bekleniyor.

        Kabinede ayrıca ekonomideki gelişmeler, terörle mücadeledeki son durum ve sınır güvenliği konularının gündeme gelmesi bekleniyor.
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