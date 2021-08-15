Gözler kabine toplantısına çevrildi! Kararları Başkan Erdoğan açıklayacak! Aşı, yüz yüze eğitim, afet bölgelerinde son durum...

2 Ağustos'ta toplanması beklenen kabine toplantısı bakanların sel bölgesinde olması sebebiyle ertelendi.
Kabine toplantısı yarın (16 Ağustos'ta) Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak.
Toplantıda koronavirüste artan vaka sayıları hastaneye yatış ve ölüm sayılarıyla birlikte değerlendirilerek nihai karar alınacak. Bakanların görev alanlarıyla ilgili önemli sunumlar gerçekleştireceği toplantıda birçok kritik başlık yer alacak.
İŞTE MASADAKİ KONULAR
Koronavirüste vaka artışları
Kabine toplantısında Koronavirüs başlığı altında ilk olarak normalleşme sürecinde artan vaka sayıları değerlendirilecek. Durumun ağırlaşan ve hastaneye yatışı gerektiren vakalara ve ölüm sayılarına oranına ilişkin detaylı sunumu gerçekleştirilerek durumun haritası çıkarılacak.
YENİ TEDBİRLER
Vaka artışlarıyla ilgili haritanın değerlendirilmesinin ardından yeni tedbirler alınıp alınmayacağına ilişkin öneri ve bilimsel veriler masaya yatırılacak.
AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?
Bir süredir tartışmalara neden olan ve birçok farklı sesin çıktığı diğer bir konu için de gözler kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'da olacak. Bu da kovid aşısı olmayanların durumu. Bu kesime herhangi bir kısıtlama ya da tedbirin gelip gelmeyeceği bu toplantıda netleşecek.
AŞILAMA ORANINDA ARTIRMA ÇABASI
Başkan Erdoğan'ın 'zorunluluktan yana değilim' dediği aşı olmayan kitleyle ilgili aşılama oranının nasıl arttırılacağı, herhangi bir sosyal kısıtlamanın gelip gelmeyeceği de bu görüşme sonrasında karara bağlanabilir.