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    • 15.08.2021 11:18
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    Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının Türk pilotu Serkan Mirzaoğlu'nun vasiyeti duygulandırdı: Beni babamın yanına defnedin

    Dün Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında bulunan 3 Türk 5 Rus hayatını kaybetti. Uçaktaki Türk pilot Serkan Mirzaoğlu'nun acı haberi ailesine verilirken pilotun vasiyeti ise duygulandırdı. Mirzaoğlu, 4 ay önce ailesine "Ben hayatımı kaybedersem beni babamın yanında defnedin" diye vasiyet ettiği ortaya çıktı.

    İHA
    Türk pilotun vasiyeti duygulandırdı

    Kahramanmaraş'taki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu'nun Elazığ´daki babaevine acı haber ulaştı.

    Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya´dan kiralanan ve Kahramanmaraş´taki orman yangınına müdahale sırasında düşen uçakta hayatını kaybeden Elazığlı 2 çocuk babası pilot Serkan Mirzaoğlu'nun acı haberi annesine verildi.



    Elazığ Valisi Erkaya Yırık ve eşi Ayşe Yırık, Mirzaoğlu´nun babaevine gelerek anne Havva Mirzaoğlu'na taziye dileklerinde bulundu.

    Serkan Mirzaoğlu'nun, 4 ay önce 'Ben hayatımı kaybedersem beni babamın yanına defnedin, mezarım onun yanında olsun' diye vasiyette bulunduğu belirtildi. Mirzaoğlu'nun babasının da bir ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

        NE OLMUŞTU?
        Onikişubat ilçesinin kırsal Ilıca Mahallesi yakınlarındaki Almalı mevkisinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahalleli, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye 100 orman işçisi ile 10 arazöz, 1 uçak ve 2 helikopter sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.

        ENGİZEK DAĞI'NA DÜŞTÜ
        Müdahale sırasında Türkiye'nin yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Rusya'dan kiraladığı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı, saat 14.30 sıralarında Engizek Dağı yamacına düştü. Adana'dan bölgeye sevk edildiği belirtilen, içinde 3'ü Türk, 5'i Rus, 8 mürettebatın bulunduğu uçağın düştüğü bölgeye, arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
        Milli Savunma Bakanlığı da kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana'dan havalanan bir Rus yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığı bilgisi üzerine, İncirlik'ten bir helikopter ile Konya'dan bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek için bölgede görevlendirilmiştir" denildi.

        UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ
        Beriev Be-200, Altair Beriev tarafından üretilen Rus yapımı bir amfibyen jet uçağıdır. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmıştır. Uçak, saatte 150-190 kilometre hızla 14 saniyede doldurduğu 12 ton suyu taşıyabilme kapasitesine sahip.

        MÜRETTEBATTAN KURTULAN YOK
        Kahramanmaraş Valiliği'nden, orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, mürettebattan kurtulan olmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

        "İlimiz Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz bölgesinde ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale etmek amacıyla havalanan Rus yangın söndürme uçağı Kısık Vadisi Mevkiinde mürettebatıyla birlikte düşmüştür. Olayın gerçekleştiği andan itibaren olay yerine ekiplerimiz anında sevk edilmiş, ilk bilgilere göre mürettebattan kurtulan olmadığı tespit edilmiştir."
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