Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının Türk pilotu Serkan Mirzaoğlu'nun vasiyeti duygulandırdı: Beni babamın yanına defnedin

NE OLMUŞTU?

Onikişubat ilçesinin kırsal Ilıca Mahallesi yakınlarındaki Almalı mevkisinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahalleli, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye 100 orman işçisi ile 10 arazöz, 1 uçak ve 2 helikopter sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.

ENGİZEK DAĞI'NA DÜŞTÜ

Müdahale sırasında Türkiye'nin yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Rusya'dan kiraladığı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı, saat 14.30 sıralarında Engizek Dağı yamacına düştü. Adana'dan bölgeye sevk edildiği belirtilen, içinde 3'ü Türk, 5'i Rus, 8 mürettebatın bulunduğu uçağın düştüğü bölgeye, arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı da kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana'dan havalanan bir Rus yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığı bilgisi üzerine, İncirlik'ten bir helikopter ile Konya'dan bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek için bölgede görevlendirilmiştir" denildi.