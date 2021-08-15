Uzman isimden kritik uyarı! Dikkat çeken 3. doz mesajı

Türkiye genelinde ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 18.3 milyona indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen cuma günü 1 milyon 145 bin 321 doz aşı uygulandığını açıkladı. Bakan Koca'nın verdiği bilgiye göre, cuma günü ilk doz aşısını yaptıranların sayısı 384 bin 945, ikinci dozu yaptıranların sayısı 602 bin 251, üçüncü dozu yaptıranların sayısı ise 158 bin 125 oldu. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı bir önceki güne göre 756 bin 497 kişi azalarak 18 milyon 313 bin 689'a indi. İlk dozu olmayanların sayısı perşembe günü 19 milyon 70 bin 186'ydı. En az bir doz aşı olan 18 yaş ve üstü nüfusun Türkiye ortalaması önceki gün yüzde 70'i geçmişti.
PROF. DR. ZAFER KURUGÖL'DEN 3'ÜNCÜ DOZ HATIRLATMASI
Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "İnaktif aşı olanların içinde en yüksek koruma seviyesi, 3 doz inaktif aşı olan vatandaşlarımızda" açıklamasının ardından şu hatırlatmayı yaptı: "Sinovac inaktif bir aşı. Koruyuculuğu zaman içinde azalıyor. Bunun için iki doz Sinovac yapılan kişilere, 3-6 ay geçtikten sonra tekrar dozu gerekiyor. Bu tekrar dozu Sinovac ile de yapılabilir çünkü aşı biliminde ilk aşılama hangi aşı ile yapılmışsa tekrar dozu o aşı ile yapılır. Ama koronavirüste özellikle delta varyantının yaygınlaşmasıyla inaktif aşıların etkinliğiyle ilgili bazı sorular gündeme geldi. mRNA aşılarının deltaya da etkili olduğu gösterildi. Bizlerin gözlemi de iki doz Sinovac olanlara BioNTech yapıldığında güçlü bir bağışıklık olduğu yönünde. Tabii bu gözlem, bunun doğruluğunu bir çalışma ile yayınlamak gerekir. Henüz böyle bir çalışma sonucu yayınlanmadı."
BATI İLLERİ "MAVİ" OLDU
Koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye'nin batı illerinde aşılama oranı, yüzde 75'lerin üzerine çıkarak 'mavi' kategoriye ulaştı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, aşılama haritasında her geçen gün mavi kategorideki illerin sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.