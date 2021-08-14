Son dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada! Açıklamalar peş peşe geliyor

Orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik." dedi.