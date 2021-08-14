Son dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada! Açıklamalar peş peşe geliyor

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarına bir helikopter ve bir uçakla destek verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana'dan havalanan Rus yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığı anımsatıldı.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Türk ve Rus mürettebat için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Kahramanmaraş'taki yangına müdahale sırasında yaşanan elim uçak kazasında Türk ve Rus mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Milletimizin başı sağ olsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak" dedi.