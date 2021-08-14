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    • 14.08.2021 17:17
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    Son dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada! Açıklamalar peş peşe geliyor

    Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan müdahale eden Beriev-200 tipi, 12 ton su taşıyan ve Rus mürettebatla birlikte Türk görevlilerin de bulunduğu uçak bölgeye giderken henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Uçağın Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'nde düştüğünü kaydeden Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Mürettebat sayısıyla ilgili henüz net bir şey söylemek mümkün değil. Ekiplerimiz olay yerine ulaşmaya çalışıyor. Bölgede kara yolu söz konusu değil. Zorlu ve sarp bir arazi söz konusu. Ekiplerimizin kısa zamanda bölgeye ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada “Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi. Be-200'de Rus ordusuna bağlı 5 görevli ile 3 Türk temsilci bulunuyordu.” denildi. Kazada uçak mürettebatında bulunan 5 Rus ve 3 Türk görevli hayatını kaybetti.

    Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü

    Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.



    MSB'DEN AÇIKLAMA
    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarına bir helikopter ve bir uçakla destek verildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana'dan havalanan Rus yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığı anımsatıldı.



    ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Türk ve Rus mürettebat için taziye mesajı yayımladı.

    Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Kahramanmaraş'taki yangına müdahale sırasında yaşanan elim uçak kazasında Türk ve Rus mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Milletimizin başı sağ olsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak" dedi.

        Açıklamada, olayın ardından İncirlik'ten bir helikopter ile Konya'dan bir uçağın arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için görevlendirildiği belirtildi.

        Uçak düşme anı kamerada! Yangın söndürme uçağı kazası anbean kamerada

        Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi.



        Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

        Kahramanmaraş'ta orman yangını! Alevlere helikopterli müdahale kamerada

        Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını anımsattı.

        Orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik." dedi.

            Uçağın Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'nde düştüğünü kaydeden Coşkun, "Mürettebat sayısıyla ilgili henüz net bir şey söylemek mümkün değil. Ekiplerimiz olay yerine ulaşmaya çalışıyor. Bölgede kara yolu söz konusu değil. Zorlu ve sarp bir arazi söz konusu. Ekiplerimizin kısa zamanda bölgeye ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

            Bu arada, uçağın Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahalesi ve sonrasında düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

            RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA
            Rusya Savunma Bakanlığından Kahramanmaraş'ta düşen Rus yapımı BE-200 yangın söndürme uçağına yönelik açıklama geldi. Uçakta 5'i Rus, 3'ü Türk toplam 8 personelin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "14 Ağustos 2021 tarihinde saat 15.10'da Türkiye'nin Adana kentinde yerleşim alanına yakın noktada çıkan orman yangınına müdahale eden BE-200 yangın söndürme uçağı görevini tamamladıktan sonra düştü. Kazanın nedenlerini tespit etmek için Rusya Savunma Bakanlığından bir heyet kaza bölgesine gönderildi" denildi.

                Rusya Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

                Açıklamada, "Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi. Be-200'de Rus ordusuna bağlı 5 görevli ile 3 Türk temsilci bulunuyordu." ifadesi yer aldı.



                UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ
                Beriev Be-200 yangın söndürme uçağı Beriev tarafından üretilen Rus yapımı bir amfibyen jet uçağı. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmış olup 12 ton su kapasitesine sahip.
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                    Haberler Güncel Son dakika: Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada! Açıklamalar peş peşe geliyor
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