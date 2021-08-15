2021-2022 üniversiteler açılacak mı? YÖK son dakika üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?

Üniversiteler açılacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin nasıl eğitim göstereceği merak ediliyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı sorusunun cevabı yoğun şekilde araştırılıyor. Üniversiteleri ilgilendiren YÖK son dakika açıklaması gelmesiyle birlikte üniversitelerde yüz yüze eğitim olup olmayacağı sorgulanıyor. İşte üniversiteler açılacak mı sorusunun cevabı!
ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?
Üniversitelerde 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin yüz yüze başlaması planlanıyor. Konuya ilişkin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yazılı bir açıklamada bulundu.
Açıklamada, salgının dinamik bir süreç olduğuna dikkat çekilerek, Üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların, farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir'' denildi.
Bu kapsamda da üniversitelerde "Koronavirus Komisyonları" oluşturulduğu açıklandı.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019'un sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran Kovid-19 küresel salgını ile yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği hatırlatıldı.