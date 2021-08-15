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    • 15.08.2021 12:35
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    2021-2022 üniversiteler açılacak mı? YÖK son dakika üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?

    Üniversiteler açılacak mı? YÖK son dakika üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? Milyonlarca üniversite öğrencisi, bu yıl üniversite eğitiminin nasıl olacağını merak ediyordu. Konuyla ilgili yeni açıklama geldi. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçileceği duyurulmuştu. Peki; 2021-2022 eğitim öğretim döneminde üniversiteler açılacak mı?

    takvim.com.tr
    2021-2022 üniversiteler açılacak mı? YÖK son dakika üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?

    Üniversiteler açılacak mı? 2021-2022 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin nasıl eğitim göstereceği merak ediliyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı sorusunun cevabı yoğun şekilde araştırılıyor. Üniversiteleri ilgilendiren YÖK son dakika açıklaması gelmesiyle birlikte üniversitelerde yüz yüze eğitim olup olmayacağı sorgulanıyor. İşte üniversiteler açılacak mı sorusunun cevabı!

    ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

    Üniversitelerde 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin yüz yüze başlaması planlanıyor. Konuya ilişkin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yazılı bir açıklamada bulundu.

    Açıklamada, salgının dinamik bir süreç olduğuna dikkat çekilerek, Üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların, farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir'' denildi.

    Bu kapsamda da üniversitelerde "Koronavirus Komisyonları" oluşturulduğu açıklandı.

    YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019'un sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran Kovid-19 küresel salgını ile yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği hatırlatıldı.

        Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile geçen yıl "Küresel Salgında Yeni Normalleşme" çalışmalarının yapıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde 'koronavirus komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.

        2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir."

        YÖK'TEN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAZI

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.

        Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.
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