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    • 14.08.2021 20:54
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    Tesla Enerji, Bozkurt'ta "HES kapakları patladı" iddialarını böyle çürüttü: Patlayacak bir kapağı bulunmamaktadır

    Tesla Enerjiden yapılan açıklamada, "Bozkurt'taki santral su depolaması olmayan regülatör tipi bir hidroelektrik santraldir. Özetle, açılabilecek veya ani gelen suyun şiddetiyle patlayacak bir kapağı bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı. Haberin detayları...

    HES kapakları patladı iddiaları böyle çürütüldü

    Tesla Enerji, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde "HES kapaklarının patladığı iddialarına" ilişkin, Ezine Çayı üzerinde faaliyet gösteren hidroelektrik santralinin su depolaması bulunmayan, regülatör tipli bir hidroelektrik santrali olduğunu, dolayısıyla açılabilecek veya ani gelen suyun şiddetiyle patlayacak bir kapağının yer almadığını bildirdi.

    Tesla Enerjiden yapılan açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketinin ardından Zülfikarlar Holding bünyesindeki Tesla Enerjinin bir iştiraki olan Berke Enerji lisansıyla Kastamonu Bozkurt Ezine Çayı üzerinde faaliyet gösteren hidroelektrik santraline ilişkin bazı medya kuruluşlarında haberler yayınlandığı anımsatılarak, "Bilgiye değil varsayımlara dayandırılan bu haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

    Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

    "Bölgede gerçekleşen aşırı yağışlar sonucu hidroelektrik santralinin kapağının patlayarak sele yol açtığının belirtilmesi hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bozkurt'taki santral su depolaması olmayan regülatör tipi bir hidroelektrik santraldir. Özetle, açılabilecek veya ani gelen suyun şiddetiyle patlayacak bir kapağı bulunmamaktadır. 4 metre yüksekliği ve 12 metre uzunluğuyla savaklı bir yapıya sahip olan santralin ardında tutulan suyun miktarı ise sadece 45 bin metreküp kadardır. Bu miktar Bozkurt ilçe merkezinden yüksek debi ile uzun süre akan suyun tahminen 10 binde birine tekabül etmektedir."

        İlçede eşine az rastlanır şiddette yağışın etkili olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, afetin ardından şirketin saha ekiplerinden gelen bilgilerin DSİ, Kastamonu Valiliği ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile düzenli olarak paylaşıldığı kaydedildi.

        "Acımız büyük" ifadesi kullanılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulunuldu.

        BİR AÇIKLAMA DA DSİ'DEN
        DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde "HES kapaklarının patladığı iddialarına" ilişkin, "Taşkın ve sel afetleri meydana geldiği zaman, yukarı havzada bir HES var ve 'HES patladı' şeklinde asılsız haberler veya asılsız yorumlar yapılıyor. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.

        Yıldız, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinin yakınındaki hidroelektrik santralini gazetecilerle helikopterle havadan inceledi.

        İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Yıldız, Bozkurt'taki sel felaketinden önce hava tahminlerine göre gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

        Helikopterle sahayı dolaştıklarını dile getiren Yıldız, "İki tesisimizi de yukarıdan gördük. Hem santral binalarımızı gördük hem santrale su alan daha yukarıdaki 'regülatör yapısı' dediğimiz yapıları gördük. Yapılarda bir deformasyon olmadığını, yıkılma olmadığını hep beraber müşahede ettik." diye konuştu.

        Yıldız, santralin depolaması bulunmayan bir tesis olduğuna dikkati çekerek, "Barajı olmayan, sadece nehirden suyu ufak bir kabartma yapısıyla alıp santrale taşıyan yapılar. Zaten bu nedenden dolayı depolaması olmadığı için havuzları da çok küçük. Herhangi bir risk teşkil etmiyor." ifadelerini kullandı.

        Bir gün önceden HES üzerinde sel tehlikesine karşı gerekli çalışmanın yapıldığını söyleyen Yıldız, meydana gelen taşkınların HES'le alakasının bulunmadığını vurguladı.

        Yıldız, "Taşkın ve sel afetleri meydana geldiği zaman, yukarı havzada bir HES var ve 'HES patladı' şeklinde asılsız haberler veya asılsız yorumlar yapılıyor. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.

        Gazetecilerin bazı beton blokların yıkıldığı yönündeki sorusuna ise Yıldız, "O gördüğünüz, tamamıyla regülatörden suyu taşıyan iletim boruları. Onların heyelanla yıkıldığını gördük. Bununla hiçbir alakası yok." yanıtını verdi.

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