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    • 14.08.2021 17:06
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    KPSS ÖABT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ÖABT alan bilgisi sınavı kaç net kaç puan yapar? KPSS sonuçları ne zaman açıklanır?

    KPSS ÖABT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS 2021 maratonu son sürat devam ediyor. Sınava girecek adaylar puan hesaplama işlemlerini merak edip araştırıyor. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 15 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) adaylara, sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için ise 14.30'dan sonra sınav binalarına girişi izni verilmeyeceği uyarısı yapıldı. Peki, KPSS ÖABT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ÖABT alan bilgisi sınavı kaç net kaç puan yapar? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    KPSS ÖABT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

    KPSS ÖABT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2 oturumda gerçekleşecek KPSS ÖABT sınavı öncesi adaylar, KPSS puan hesabı yapılırken yanlışların doğruları götürüp götürmediğini araştırmaya başladı. KPSS-Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Peki, KPSS ÖABT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ÖABT alan bilgisi sınavı kaç net kaç puan yapar? İşte detaylar!

    KPSS ÖABT 2021 NE ZAMAN?

    Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu 15 Ağustos'ta uygulanacak.

    KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

        KPSS ÖABT 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

        KPSS'de her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacak.

        ÖSYM'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama ise şu şekilde;

        "Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."

        KPSS KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?

        35-45 net arası: 65-70

        45-55 net arası: 70-75

        55-65 net arası: 75-80

        70-80 net arası: 80-85

        80-90 net arası: 80-90

        90 ve üzeri: 90 ve üzeri getirmektedir.
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        Haberler Güncel KPSS ÖABT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ÖABT alan bilgisi sınavı kaç net kaç puan yapar? KPSS sonuçları ne zaman açıklanır?
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