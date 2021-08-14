KPSS ÖABT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ÖABT alan bilgisi sınavı kaç net kaç puan yapar? KPSS sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS ÖABT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 2 oturumda gerçekleşecek KPSS ÖABT sınavı öncesi adaylar, KPSS puan hesabı yapılırken yanlışların doğruları götürüp götürmediğini araştırmaya başladı. KPSS-Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Peki, KPSS ÖABT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? ÖABT alan bilgisi sınavı kaç net kaç puan yapar? İşte detaylar!
KPSS ÖABT 2021 NE ZAMAN?
Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu 15 Ağustos'ta uygulanacak.
KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.