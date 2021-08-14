FETO'nun hastalığı ağırlaştı! Örgüt elebaşları arasında koltuk kavgası kızıştı

Gelenekçiler, Mustafa Özcan grubu (MÖZ), Barbaros Koca Kurtçu Grubu, Dengeciler ve Yenilikçiler olarak 5 ayrı gruba bölünen FETÖ'de çıkar ve menfaat savaşı kızıştı. Hain darbe girişimi ardından örgüt içinde Gelenekçi, MÖZ'cü ve Barborosçu diye adlandırılan grupların tezatı olarak 'Yenilikçi kanat' doğmuştu. Fetullah Gülen sonrası için örgütün merkezini ele geçirmek isteyen Yenilikçi kanattan örgütün kurucularının da aralarında bulunduğu diğer gruplardaki isimleri tasfiye etmek için ağır eleştiriler gelmeye başladı. Birbirini tasfiye etmek isteyen gruplar isimsiz ihbarlar üzerinden rakiplerini pasifize etmeye çalışıyor.
KARŞILIKLI İHBAR
Gelenekçilerle çatışan Mustafa Özcan'ın yurt dışına kaçamayan kızı Zehra Bozkurt, torunu Enis Özcan ve damadı olan Muhammed Bozkurt değişik tarihlerde gözaltına alındı. Güvenlik güçleri tüm operasyonları isimsiz ihbarlar sonrasında yaptı. Mustafa Özcan'ın sık sık kapıştığı Gülen ailesinin bir ferdi olan, örgüt elebaşının yeğeni Zeynep Gülen de İzmir'de isimsiz bir ihbarla gözaltına alındı. FETÖ elebaşının en yakınındaki isimlerden Yusuf Bekmezci'nin İzmir'de yakalanması da, birbirlerini ihbar etmenin son örneği oldu.
ÇEKİRDEK KADROYA DÜŞMANLAR
Mahrem yapılanmaya karşı çıkan ve yeni bir strateji gerektiğini savunan Yenilikçi terör elemanları, örgütün içinde bulunduğu sorunların sebebi olarak ise örgüt liderinin yanında bulunan yöneticileri gösterdi. Üst yönetimle hala bağlarını devam ettirse de Önder Aytaç, Özgür Koca, Bülent Keneş, Emrullah Uslu, Gökhan Bacık, Halit Esendir, Ahmet Kurucan, Ahmet Tuba Kuru, Ali Aslan, Ali Selçuk Gültaşlı, Mustafa Başarı, Sevgi Akarçeşme, Musa Hub, Ahmet Dönmez, İhsan Yılmaz ve Özgür Keleş gibi isimler bu grubun öne çıkan isimleriydi.
HEDEF GÜLEN'İN YAKININDAKİLER
Bu gruptakiler son günlerde Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yanında bulunan 'karanlık kurul' üyeleri ile 'abi' diye nitelenen isimlere sert eleştiriler yöneltmeye başladı. O isimlerden birisi olan FETÖ'nün İngiltere'deki lobi kuruluşu 'Diyalog Toplumu'nun direktörü Özcan Keleş, sosyal medya hesabından Pensilvanya'da bulunan örgüt yönetimine çağrı yaptı. "Fetullah Gülen'i sevdiğini iddia eden kişilerin, haklarında bunca iddia var iken kampta ikamet etmeye devam etmelerini anlamak inanın mümkün değil." diyen Keleş, "Tedbiren dahi olsa, bu kişilerin kampta bulunmamaları gerektiğini düşünüyorum. Kamp'ı ve kamp yörüngeli karar alma mekanizmaları proaktif bir şekilde, bir an önce şeffaflaştırmak gerekiyor. Bunu, bir lüks veya lütuf olarak değil, Hizmet'in geleceğini teminat altına almak için bir an önce yapmalı" ifadeleri ile örgüt içindeki kavgayı açığa çıkardı.
Gülen'in yakınındaki isimleri hedef alan Keleş, eleştirilerini bir adım daha ileri taşıyarak kamplarla ilgili hesap sorulabilmesi için teftiş, şikayet mekanizmaları kurması gerektiğini söyledi. Keleş, kurulacak yeni yapılanmanın ise en azından şeffaf olması gerektiğini savundu.