FETO'nun hastalığı ağırlaştı! Örgüt elebaşları arasında koltuk kavgası kızıştı

KARŞILIKLI İHBAR

Gelenekçilerle çatışan Mustafa Özcan'ın yurt dışına kaçamayan kızı Zehra Bozkurt, torunu Enis Özcan ve damadı olan Muhammed Bozkurt değişik tarihlerde gözaltına alındı. Güvenlik güçleri tüm operasyonları isimsiz ihbarlar sonrasında yaptı. Mustafa Özcan'ın sık sık kapıştığı Gülen ailesinin bir ferdi olan, örgüt elebaşının yeğeni Zeynep Gülen de İzmir'de isimsiz bir ihbarla gözaltına alındı. FETÖ elebaşının en yakınındaki isimlerden Yusuf Bekmezci'nin İzmir'de yakalanması da, birbirlerini ihbar etmenin son örneği oldu.

ÇEKİRDEK KADROYA DÜŞMANLAR

Mahrem yapılanmaya karşı çıkan ve yeni bir strateji gerektiğini savunan Yenilikçi terör elemanları, örgütün içinde bulunduğu sorunların sebebi olarak ise örgüt liderinin yanında bulunan yöneticileri gösterdi. Üst yönetimle hala bağlarını devam ettirse de Önder Aytaç, Özgür Koca, Bülent Keneş, Emrullah Uslu, Gökhan Bacık, Halit Esendir, Ahmet Kurucan, Ahmet Tuba Kuru, Ali Aslan, Ali Selçuk Gültaşlı, Mustafa Başarı, Sevgi Akarçeşme, Musa Hub, Ahmet Dönmez, İhsan Yılmaz ve Özgür Keleş gibi isimler bu grubun öne çıkan isimleriydi.