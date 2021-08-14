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    • Güncel
    • 14.08.2021 08:54
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    • 14.08.2021 13:29
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    Kastamonu Valiliği'nden sel sonrası '200-300 ceset toplandı' iddialarına yalanlama

    Son dakika haberi... Karadeniz sel felaketiyle boğuşurken, asılsız haberler de ortalıkta dolaşıyor. Kastamonu Valiliği, sel felaketinin yaşandığı bölgede, '250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği' yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

    ’200-300 ceset toplandı’ iddialarına yalanlama
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."

    SEL TSUNAMİ GİBİ GELDİ!
    Öte yandan, Hürriyet, Ezine Çayı'nın taşması sonucu tsunami gibi gelen selle adeta haritadan silinen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki yıkımın izlerini yerinde gördü. Sel sularının önüne kattığı her şeyi yerle bir ederek üzerine çöktüğü ilçede, yakınları sulara kapılıp kaybolan ailelerin acı bekleyişi sürüyor...

    Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi

    SEL TSUNAMİ GİBİ GELDİ!
    Öte yandan, Hürriyet, Ezine Çayı'nın taşması sonucu tsunami gibi gelen selle adeta haritadan silinen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki yıkımın izlerini yerinde gördü. Sel sularının önüne kattığı her şeyi yerle bir ederek üzerine çöktüğü ilçede, yakınları sulara kapılıp kaybolan ailelerin acı bekleyişi sürüyor...

    Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi

        SEL TSUNAMİ GİBİ GELDİ!
        Öte yandan, Hürriyet, Ezine Çayı'nın taşması sonucu tsunami gibi gelen selle adeta haritadan silinen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki yıkımın izlerini yerinde gördü. Sel sularının önüne kattığı her şeyi yerle bir ederek üzerine çöktüğü ilçede, yakınları sulara kapılıp kaybolan ailelerin acı bekleyişi sürüyor...

        Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi

        SEL TSUNAMİ GİBİ GELDİ!
        Öte yandan, Hürriyet, Ezine Çayı'nın taşması sonucu tsunami gibi gelen selle adeta haritadan silinen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki yıkımın izlerini yerinde gördü. Sel sularının önüne kattığı her şeyi yerle bir ederek üzerine çöktüğü ilçede, yakınları sulara kapılıp kaybolan ailelerin acı bekleyişi sürüyor...

        Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi

        SEL TSUNAMİ GİBİ GELDİ!
        Öte yandan, Hürriyet, Ezine Çayı'nın taşması sonucu tsunami gibi gelen selle adeta haritadan silinen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki yıkımın izlerini yerinde gördü. Sel sularının önüne kattığı her şeyi yerle bir ederek üzerine çöktüğü ilçede, yakınları sulara kapılıp kaybolan ailelerin acı bekleyişi sürüyor...

        Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi

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        Sel felaketinde can kaybı yükseldi
        Haberler Güncel Kastamonu Valiliği'nden sel sonrası '200-300 ceset toplandı' iddialarına yalanlama
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