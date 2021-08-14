Kastamonu Valiliği'nden sel sonrası '200-300 ceset toplandı' iddialarına yalanlama

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."
SEL TSUNAMİ GİBİ GELDİ!
Öte yandan, Hürriyet, Ezine Çayı'nın taşması sonucu tsunami gibi gelen selle adeta haritadan silinen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki yıkımın izlerini yerinde gördü. Sel sularının önüne kattığı her şeyi yerle bir ederek üzerine çöktüğü ilçede, yakınları sulara kapılıp kaybolan ailelerin acı bekleyişi sürüyor...
Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi
SEL TSUNAMİ GİBİ GELDİ!
Öte yandan, Hürriyet, Ezine Çayı'nın taşması sonucu tsunami gibi gelen selle adeta haritadan silinen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki yıkımın izlerini yerinde gördü. Sel sularının önüne kattığı her şeyi yerle bir ederek üzerine çöktüğü ilçede, yakınları sulara kapılıp kaybolan ailelerin acı bekleyişi sürüyor...
Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi