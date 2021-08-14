HDP Muş İl Eş Başkanı Belma Nergiz, bölücü terör örgütü PKK'ya üye olduğu için tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Belma Nergiz, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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