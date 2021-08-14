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    • 14.08.2021 16:52
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    HDP Muş İl Eş Başkanı Belma Nergiz, bölücü terör örgütü PKK'ya üye olduğu için tutuklandı

    Muş'ta, terör soruşturması kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya üye olduğu tespit edilen bu gelişme sonrası gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, tutuklandı. Haberin detayları...

    DHA
    takvim.com.tr
    HDP Muş İl Eş Başkanı tutuklandı! İşte sebebi

    Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 11 Ağustos günü düzenlenen operasyonda, aralarında HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz'in de bulunduğu 5 kişi 'terör soruşturması' kapsamında gözaltına aldı.

    Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Belma Nergiz, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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        Haberler Güncel HDP Muş İl Eş Başkanı Belma Nergiz, bölücü terör örgütü PKK'ya üye olduğu için tutuklandı
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