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    • 14.08.2021 16:29
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    2021 KPSS Alan Bilgisi ÖABT sınav puanları nasıl hesaplanır? KPSS P121 puan türü nedir? ÖABT öğretmenlik puan türü ne?

    KPSS ÖABT puan hesaplama nasıl yapılır? Sorusu sınava girecek adaylar tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı yarın gerçekleştirilecek. KPSS sınav heyecanının başladığı şu günlerde adaylar puan hesaplama işlemlerini araştırmaya başladı. Sınava katılanlar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Peki; KPSS ÖABT puan hesaplama nasıl yapılacak? KPSS 2021 puan hesaplama yöntemi nedir? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    2021 KPSS ÖABT Eğitim Bilimleri puanları nasıl hesaplanır? KPSS ÖABT puan hesaplama nasıl yapılır?

    KPSS ÖABT puan hesaplama nasıl yapılır? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu sene KPSS ÖABT sınavı 15 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yapılacak sınav hakkında gerekli detaylar merak edilmeye başlandı. KPSS-Öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan eğitim kurumlarında kadrolu olarak öğretmenlik yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken sınavdır. Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden mezun olan adaylar bu sınava girebilir. Peki; KPSS ÖABT puan hesaplama nasıl yapılacak? KPSS 2021 puan hesaplama yöntemi nedir? İşte konu hakkında detaylar!

    KPSS ÖABT 2021 NE ZAMAN?

    Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu 15 Ağustos'ta uygulanacak.

    KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

        KPSS P121 PUAN TÜRÜ NEDİR?

        Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüne denilmektedir. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri + Öğretmen Alan Bilgisi Testi bileşenlerinden oluşur.

        P121 puan türü 1 yıl geçerlidir. Her yıl yapılan KPSS ile bu puan türü hesaplanmakta ve kullanılmaktadır.

        KPSS ÖABT PUAN HESAPLAMA 2021!

        Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

        MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2021 yılında 2021-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2021 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.

        KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

        Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

        ÖSYM'DEN 2021-KPSS ÖABT'YE GİRECEK ADAYLARA SINAV SAATİ UYARISI

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yarın yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) adaylara, sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için ise 14.30'dan sonra sınav binalarına girişi izni verilmeyeceği uyarısı yapıldı. ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 15 Ağustos Pazar günü düzenlenecek 2021-KPSS ÖABT adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.

        Buna göre adaylar, sınavın sabah oturumu için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayların, sınava giriş belgesi ile fotoğraflı nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek. Ayrıca, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,
        pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.
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        Haberler Güncel 2021 KPSS Alan Bilgisi ÖABT sınav puanları nasıl hesaplanır? KPSS P121 puan türü nedir? ÖABT öğretmenlik puan türü ne?
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