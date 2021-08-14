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    • 14.08.2021 15:37
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    Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler hangi tarihte açılacak? 2021-2022 yüz yüze eğitim olacak mı?

    Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim olacak mı? Sorusu tüm illerden vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmaya başlandı. 2021-2022 eğitim öğretim dönemine çok az bir süre kala öğrenciler ve velileri gerekli hazırlıklara başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Öte yandan, yüz yüze eğitim konusunda değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda belli olacağını söyledi. Temennimiz odur ki yüz yüze eğitime geçebilmek." ifadelerini kullandı. Peki, okullar ne zaman açılacak?Okullar kaç gün olacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler hangi tarihte açılacak? 2021-2022 yüz yüze eğitim olacak mı?

    Okullar ne zaman açılacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. 2021- 2022 eğitim öğretim ddöneminin başlayacağı tarih öğrenciler ve veliler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı tarafından okulların açılacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler hangi tarihte açılacak? 2021-2022 yüz yüze eğitim olacak mı? İşte detaylar!

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılış tarihi ile ilgili açıklama yapmıştı. Okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihinde uyum eğitimi yapılacak.

    YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

    Milli Eğitim Bakanlığı ise hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisi ile görüşen milletvekillerine okulların zamanında açılması konusunda kararlı oldukları ve bunun için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını sürdürdükleri mesajı verdi.



        Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı hazırlık yüz yüze eğitimin başlaması yönünde. Yani bütün ilk ve ortaöğretimde tüm sınıflar normal zamanda eğitime başlayacak ve öğrenciler 5 gün okula devam edecek. Şu anda hibrit model seçenekler arasında bulunmuyor.

        Ancak delta varyantı nedeniyle vaka sayılarının çok tırmanması halinde böyle seçeneğin tekrar gündeme gelmesi olasılığı da tamamen ortadan kalkmış değil. Normal eğitim nedeniyle okullarda alınması gereken önlemler üzerinde de tek tek duruluyor. Havalandırmalar, teneffüslerin nasıl olacağı, öğrencilerin temasının nasıl daha aza indirileceği, PCR testleri, servisler ve aşılar ile ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor.
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