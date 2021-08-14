Okullar ne zaman açılacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. 2021- 2022 eğitim öğretim ddöneminin başlayacağı tarih öğrenciler ve veliler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı tarafından okulların açılacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler hangi tarihte açılacak? 2021-2022 yüz yüze eğitim olacak mı? İşte detaylar!
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılış tarihi ile ilgili açıklama yapmıştı. Okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihinde uyum eğitimi yapılacak.
YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı ise hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisi ile görüşen milletvekillerine okulların zamanında açılması konusunda kararlı oldukları ve bunun için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını sürdürdükleri mesajı verdi.