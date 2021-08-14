Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler hangi tarihte açılacak? 2021-2022 yüz yüze eğitim olacak mı?

Ancak delta varyantı nedeniyle vaka sayılarının çok tırmanması halinde böyle seçeneğin tekrar gündeme gelmesi olasılığı da tamamen ortadan kalkmış değil. Normal eğitim nedeniyle okullarda alınması gereken önlemler üzerinde de tek tek duruluyor. Havalandırmalar, teneffüslerin nasıl olacağı, öğrencilerin temasının nasıl daha aza indirileceği, PCR testleri, servisler ve aşılar ile ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor.